사진 = 이종석 인스타그램

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사진 = 이종석 인스타그램

사진 = 이종석 인스타그램

배우 이종석이 '재혼 황후' 촬영 현장에서 최대훈과 함께한 사진을 공개했다.이종석은 최근 자신의 인스타그램에 "나의 작은 파랑새🪽🐦💙"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이종석은 화려한 장식으로 꾸며진 궁전 같은 공간에서 최대훈과 나란히 서서 카메라를 바라보고 있다. 아이보리색 재킷에 프릴 장식이 돋보이는 흰색 상의와 팬츠를 매치한 이종석은 한 손을 허리에 얹은 채 부드러운 미소를 짓고 있다. 옆에 선 최대훈은 어깨 장식이 달린 회색 제복과 붉은색 망토, 검은색 롱부츠를 착용하고 환하게 웃으며 두 사람의 조화로운 모습을 완성했다.이어진 사진에서 이종석은 최대훈과 함께 장난스러운 포즈를 취하고 있다. 한쪽 팔을 길게 뻗고 다른 손을 가슴 앞으로 가져온 이종석은 고개를 살짝 기울인 채 위를 바라보고 있다. 최대훈도 몸을 옆으로 기울이며 팔을 펼쳐 보이고 있어 두 배우의 유쾌한 호흡이 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 이종석은 야외에서 말에 올라탄 채 카메라를 향해 한 손을 뻗고 있다. 밝은색 의상에 자연스럽게 내려온 갈색 머리가 어우러져 부드러운 비주얼을 드러냈으며, 말 안장에 걸린 굵은 밧줄과 화려한 무늬의 천이 독특한 분위기를 더한다. 뒤편에는 회색 제복을 입은 최대훈의 모습도 보인다.마지막 사진에서 이종석은 말 위에 앉아 고삐를 잡고 정면을 바라보고 있다. 아이보리색 재킷과 흰색 팬츠에 검은색 부츠를 매치한 모습으로 단정한 자세와 차분한 표정이 왕자 같은 분위기를 자아낸다. 목 부분의 화려한 장식과 자연스럽게 흘러내리는 프릴이 이종석의 세련된 비주얼을 더욱 돋보이게 한다.이번 게시물은 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후' 속 이종석과 최대훈의 관계를 담고 있어 관심을 모은다. 이종석은 극 중 서왕국의 왕자 하인리 역을, 최대훈은 하인리 비서인 맥켄나 역을 맡았다. 두 인물 모두 새로 변신할 수 있는 능력을 지녔으며 맥켄나는 파랑새로 변신하는 캐릭터다. 이종석이 최대훈을 향해 남긴 "나의 작은 파랑새"라는 표현 역시 이러한 극 중 설정과 맞닿아 있다.'재혼 황후'는 황후 나비에가 황제 소비에슈에게 이혼을 통보받은 뒤 서왕국 왕자 하인리와의 재혼을 요구하면서 벌어지는 로맨스 판타지 작품이다. 신민아가 나비에, 주지훈이 소비에슈, 이세영이 라스타 역을 맡아 이종석과 호흡을 맞춘다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr