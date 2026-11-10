사진=고소영 유튜브

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배우 고소영이 체중 감량 후 몸매 자신감을 드러냈다.10일 유튜브 채널 '고소영'에는 '원조 패셔니스타 고소영의 보세로 명품 느낌 내는 법'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고소영은 계절이 바뀌면서 옷장 정리에 나섰다. 그는 "내가 옷 정리를 시작한 게 옷을 못 찾겠더라"며 "요즘 깊은 브이넥이 유행 아닌가. 내가 재작년부터 브이넥을 입었는데 그 옷을 도저히 못 찾겠더라. 그래서 다 뒤집어엎었다"고 설명했다.옷장에서는 2000년대 초반 구입한 청바지도 나왔다. 고소영은 "이게 밑단이 좁아지는 형태의 옛날 핏이다. 몇 년 전만 해도 이런 걸 입지 않았는데 다시 유행이 돌아왔다"며 웃었다.최근 4kg을 감량하고 48kg을 유지 중인 그는 "내가 최근 살이 빠져서 이게 맞더라. 이래서 옷은 함부로 버리면 안 된다"고 말했다. 오랫동안 보관했던 옷을 다시 꺼내 입을 수 있게 된 것이다.블랙핑크 로제의 옷을 따라 샀던 일화도 공개했다. 고소영은 약 2년 전 구입한 브이넥 상의를 보여주며 "로제가 이걸 입고 온 거다. 우리 밥을 먹는데"라고 당시를 떠올렸다.그는 "걔 옷을 뒤집어까가지고 똑같은 걸로 샀다. 걔가 진짜 옷을 잘 입는다"며 로제의 패션 감각을 칭찬했다. 함께 식사하던 중 로제가 입은 옷의 브랜드를 확인하고 같은 제품을 구매했다고.브이넥 디자인에 대해서는 "목도 길어 보이고 시원하고 덜 답답하다"며 "잘 입으면 되게 세련됐다"고 설명했다. 긴팔 티셔츠 위에 반팔을 겹쳐 입거나 서로 다른 색상의 기본 티셔츠를 조합하는 스타일링 방법도 소개했다.고소영은 옷을 고를 때 소재와 색상을 살핀다고 밝혔다. 그는 "올해 뭘 하나 장만하고 싶다, 그럼 소재가 좋은 이너에 투자하라. 아니면 컬러가 예쁜 옷을 사라"고 조언했다.과거 명품을 구매했던 이유 중 하나도 색상이었다고 말했다. 브랜드가 자체 개발한 독특한 색상에 끌렸다며 "브라운이어도 같은 브라운은 없다"고 설명했다. 다만 최근에는 국내 브랜드에서도 색상을 잘 구현한다며 관련 제품을 자주 구매한다고 덧붙였다.가족이 함께 입은 티셔츠에 얽힌 사연도 전했다. 고소영은 검은색 티셔츠를 발견하고 "남편이 처음 샀다가 내가 입고 아들이 입었다"고 밝혔다. 옷에 적힌 영어 문구의 뜻을 모르고 입다가 아들에게 "엄마, 이거 욕이야"라는 말을 들었다고. 그는 "이제 번역기를 돌려봐야 한다"며 웃었다.한편 고소영은 2010년 배우 장동건과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr