진화와 함소원이 공식석상에서 포즈를 취하고 있다. 두 사람은 2022년 12월 이혼했다. / 사진=텐아시아DB

사진=함소원 SNS

방송인 함소원이 전남편과 이혼 후에도 교류를 이어가는 근황을 전했다.함소원은 10일 자신의 인스타그램에 "여러분과 오랜만에 라이브 방송 너무 좋아요~"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 함소원이 두 종류의 음식을 먹으며 설명하고 있는 모습. 특히 함소원은 "어제 (딸) 혜정이 소스 발라주니까 너무 잘 먹더라"라고 말했다. 이어 "진화 씨도 다 먹고 갔다. 믿고 가져가라"고 덧붙였다.함소원이 전남편과 교류하는 모습은 지난달 방송을 통해 알려지기도 했다. 당시 MBN '특종세상'에서 함소원은 "제가 사정이 있어서 한동안 여기 묵어야 한다. 그래도 여기가 이 근처에서 제일 나은 편"이라면서 거주 중인 원룸을 소개했다.그의 이사를 돕기 위해 전남편 진화가 찾아오기도 했다. 두 사람은 이혼했지만, 딸을 위해 왕래하고 있다. 아울러 함소원은 방송에서 재혼의 필요성을 느끼고 있으며, 진화와의 관계도 진지하게 바라보고 있다고 밝혔다.한편 함소원은 2018년 18살 연하 중국인 진화와 결혼해 슬하에 혜정 양을 두고 있다. 그러던 중 2024년 8월 진화가 돌연 "함소원이 때렸다"며 눈 밑과 코에서 피가 나고 있는 사진을 게재하면서 이혼설이 불거졌다.이후 진화는 "오해의 글을 썼다"라며 해명했지만, 함소원은 "2022년 12월 정도에 이혼했다"며 파경을 공식화했다. 그러나 "이혼 사실을 알렸으니 헤어져야 하는데 딸이 어리니까 못 헤어지겠더라"면서 동거 중인 사실을 알려 혼란을 가중시킨 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr