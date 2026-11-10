2년 연속 강의 중단…이도 '수험생 기만 논란'에 '데블스 플랜3'도 부담 가중 [TEN스타필드]

이도가 '데블스 플랜3' 제작발표회에 참석했다./텐아시아 DB

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이도가 '데블스 플랜3' 제작발표회에 참석했다./텐아시아 DB

수능을 불과 3주 앞두고 건강상의 이유로 강의를 중단한 스타 강사 이도가 예능 프로그램 홍보에 나서면서 논란이 커지고 있다. 강의 중단 일주일 만에 넷플릭스 '데블스 플랜3' 제작발표회에 참석한 데 이어 개인 유튜브 채널에서도 홍보 활동을 펼친 것이다. 수험생들의 반발이 이어지자 소속 교육업체인 이투스까지 공식 사과했다. 이런 가운데 이도가 출연한 '데블스 플랜3'가 10일 공개된다.이도는 지난달 29일 건강 악화를 이유로 2027학년도 대학수학능력시험 대비 한국지리·세계지리 잔여 강의를 중단한다고 공지했다. 당시 그는 몸에 이상 신호가 나타났다며 의료진의 권고에 따라 남은 2026년을 치료와 회복에 집중하겠다는 뜻을 밝혔다. 수능까지 불과 3주가량 남은 시점이었다.그러나 강의 중단 일주일 만인 지난 5일 '데블스 플랜3' 제작발표회에 참석하면서 논란이 불거졌다. 건강상의 이유로 수험생들을 위한 강의는 중단했지만, 방송 홍보 일정에는 모습을 보인 것이다.제작발표회에서 이도는 정종연 PD에게 직접 출연을 부탁했다는 사실도 공개했다. 지난해 9월 넷플릭스 행사에서 정 PD를 만난 그는 '데블스 플랜3'에 출연하고 싶은 마음에 자신의 수능 점수까지 공개하며 적극적으로 의사를 전달했다고 밝혔다. 프로그램을 향한 남다른 애정을 보여주는 발언이었지만, 강의 중단으로 혼란을 겪고 있는 수강생들에게는 달갑지 않은 소식이었다.개인 유튜브 활동도 비판을 키웠다. 이도는 제작발표회를 전후해 유튜브 채널을 개설하고 '데블스 플랜3' 관련 영상을 게재했다. 지난 7일에는 쿠키를 먹으며 프로그램 공개를 기다리는 모습이 담긴 영상도 올렸다. 수험생들을 위한 강의는 중단한 상황에서 방송 활동에는 적극적인 모습을 보인다는 지적이 이어졌다.이번 논란이 더욱 주목받는 이유는 이도가 지난해에도 건강 문제로 강의 제작에 차질을 빚은 이력이 있기 때문이다. 당시에는 각막 상태 악화와 시력 손상 위험 등을 이유로 강의를 중단한 바 있다. 2년 연속 건강 문제로 강의가 중단된 데다 올해는 수능을 불과 3주 앞둔 시점이었다는 점에서 수강생들의 실망감은 더욱 컸다.논란이 확산하자 이투스는 지난 9일 공식 홈페이지를 통해 수강생들에게 사과했다. 이투스 측은 강의가 정상적으로 이어지도록 이도와 일정을 조율하고 촬영을 지원했지만, 강사 사정으로 협의한 일정이 지켜지지 못했다고 설명했다. 수강생들에게 학습상 불편을 끼친 점에 대해서도 사과의 뜻을 전했다. 강좌 관련 문의는 고객센터와 1대1 문의를 통해 처리하겠다고 안내했다.물론 건강 회복을 위해 강의를 중단하는 것과 이미 촬영을 마친 예능 프로그램의 홍보 일정에 참석하는 것은 별개의 문제다. '데블스 플랜3'는 강의 중단 공지 이전인 올해 여름 촬영을 마친 작품이다. 장기간 강의를 제작하는 것과 일회성 행사에 참석하는 것은 신체적 부담에서도 차이가 있을 수 있다. 방송 활동을 했다는 이유만으로 건강 문제의 진위를 의심하는 것은 무리가 있다.다만 수험생들이 문제 삼는 지점은 강의 중단 이후 보여준 행보다. 수능을 앞두고 예정된 강의를 기다려온 학생들 입장에서는 학습 일정에 차질이 생긴 상황에서 강사의 방송 홍보 소식을 접해야 했기 때문이다. 특히 중요한 시험을 앞두고 다른 강사의 수업으로 학습 계획을 바꾸기도 쉽지 않은 만큼, 강의 중단에 대한 충분한 설명과 후속 조치가 필요했다는 지적이 나온다.이도의 논란은 '데블스 플랜3' 공개 시점과 맞물리면서 프로그램에도 부담으로 작용할 수 있다. 다만 출연자의 강의 중단 논란과 프로그램 자체에 대한 평가는 구분할 필요가 있다. 이미 촬영을 마친 작품에 출연했다는 사실보다 이후의 홍보 활동이 논란의 중심에 있다는 점에서도 그렇다.이도가 직접 사과하며 자신의 잘못을 인정했지만, 수능을 앞둔 수강생들의 실망까지 쉽게 해소되기는 어려워 보인다. 강의 중단 자체보다 이후의 행보가 논란을 키웠다는 점에서 이번 사태는 스타 강사의 책임감과 신뢰에 대한 질문을 남겼다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr