사진 = 22기 옥순 인스타그램

사진 = 22기 옥순 인스타그램

사진 = 22기 옥순 인스타그램

사진 = 22기 옥순 인스타그램

'나는 솔로' 22기 옥순이 재혼 후 두 아이와 함께하는 일상과 애정을 전했다.22기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "아웃백 다녀왔어요. 백화점에 들러 아이들 각자 갖고 싶었던 것도 하나씩 사주고요. 선우를 키우면서 사주고 싶은 인형이 참 많았는데, 아들이라 그런지 인형에는 별로 관심이 없더라고요. 그러다 지유를 만나고는 신이 나서 인형을 이것저것 사줬는데, 지유도 어느새 인형을 좋아할 나이는 지나 있었더라고요ㅎㅎ여자아기들이 인형을 꼭 끌어안고 다니고, 조물조물 만져주며 놀아주는 모습을 보면 그렇게 귀엽고 한편으론 부럽기도 했거든요. 그런데 이번에 지유가 몬치치 인형을 한참 바라보길래 사줬어요. 인형을 옆구리에 꼭 끼고 다니고, 잠잘 때는 자기 자리까지 따로 마련해서 눕혀주는 모습을 보니 괜히 마음이 몽글몽글해지더라고요. 지유덕분에 이런 귀여운 행복도 느껴보네요😁"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다. 선우와 지유는 각각 아들과 딸의 이름으로 보인다.공개된 사진 속 22기 옥순은 베이지색 니트에 잔잔한 무늬가 들어간 롱스커트를 입고 두 아이 사이에 서 있다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 카메라를 향해 부드럽게 미소 짓고 있으며 양옆에 선 아이들과 손을 잡은 모습이 눈길을 끈다. 편안한 차림과 차분한 표정이 어우러져 단아한 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 22기 옥순은 실내의 커다란 기둥 옆에 서서 옆쪽을 바라보고 있다. 검은색 숄더백을 팔에 걸친 채 두 손을 가볍게 모으고 있으며 얼굴선을 따라 길게 내려오는 검은 머리카락이 또렷한 이목구비를 돋보이게 한다. 여유 있는 니트와 길게 떨어지는 스커트가 자연스러운 실루엣을 완성한다.또 다른 사진에서 22기 옥순은 빨간 장식과 조명이 달린 크리스마스트리 사이에 앉아 은은한 미소를 짓고 있다. 무릎 위에 검은색 가방을 올려둔 채 몸을 살짝 옆으로 돌린 모습으로, 길게 뻗은 스커트 자락과 단정한 헤어스타일이 어우러져 청순한 매력을 드러낸다.마지막 사진에서 22기 옥순은 카페 테이블 앞에 앉아 한 손으로 머리카락을 귀 뒤로 넘기며 환하게 웃고 있다. 다른 손에는 빨대가 꽂힌 음료 컵을 들고 있으며, 커다란 눈망울과 자연스러운 웃음이 밝은 분위기를 더한다. 테이블 위에 놓인 검은색 가방과 포근한 니트 차림에서도 소탈한 일상이 느껴진다.이번 게시물에서 눈길을 끄는 대목은 남편 22기 경수의 딸과 함께하며 느낀 감정을 직접 전했다는 점이다. 옥순은 지난해 8월 경수의 딸과 함께 살게 된 소식을 알리면서 두 사람의 관계뿐 아니라 네 식구가 되어가는 과정이 복잡하고 쉽지만은 않았다는 취지의 심경을 밝힌 바 있다. 이후 지유가 인형을 소중히 챙기는 모습을 보며 느낀 작은 행복을 전해 가족의 일상을 더욱 가깝게 보여줬다.옥순과 경수는 지난 1월 tvN '김창옥쇼4'에서 재혼 가정의 현실적인 고민을 털어놓기도 했다. 당시 옥순은 경수의 딸이 자신을 엄마가 아닌 이모라고 부르는 상황을 전했으며 방송 이후 미성년 자녀의 사생활을 공개한 방식에 대한 우려와 비판이 제기됐다. 이런 가운데 이번에는 딸에게 인형을 선물하고 그 모습을 지켜보며 느낀 기쁨을 SNS에 담았다.한편 22기 옥순은 최근 경수와 결혼 1주년을 맞아 가족사진과 웨딩 화보를 공개했으며 두 자녀와 함께하는 근황을 SNS를 통해 전하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr