리센느 미니 4집 미디어 쇼케이스 / 사진=이승현 기자 lsh87@

리센느 '펄스' 앨범 커버 / 사진=더뮤즈엔터테인먼트

리센느 미니 4집 미디어 쇼케이스 / 사진=이승현 기자 lsh87@

리센느 / 사진=더뮤즈엔터테인먼트

그룹 리센느가 초동 판매량 60만 장을 넘기며 팬덤의 구매력을 입증했다. 남성 팬 중심의 인기가 실제 음반 구매로 이어질지를 두고 제기됐던 우려에 판매 실적으로 답했다. 음원 역주행으로 얻은 관심이 새 앨범의 흥행으로 이어졌다는 점에서도 의미가 있다.10일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면 리센느의 미니 4집 'PULSE'(펄스)는 발매 첫 일주일인 지난 3일부터 9일까지 60만2688장 팔렸다. 초동은 앨범 발매일부터 7일간의 판매량을 뜻한다. 전작인 미니 3집 'lip bomb'(립밤)의 초동 10만4406장과 비교하면 약 5.8배다. 발매 첫날 판매량만 13만1893장으로, 전작의 일주일 기록을 하루 만에 넘어섰다.음원에서도 성과를 냈다. 타이틀곡 'With'(위드)는 발매 2시간 만에 멜론 톱100 1위에 올랐다. 수록곡들도 차트 상위권에 진입하며 앨범 전반에 관심이 모였다. 기존 곡의 역주행에 이어 새로 발표한 음악으로도 성과를 냈다.리센느의 인지도 상승에는 멤버 원이의 개인 유튜브 콘텐츠가 계기가 됐다. 미나미의 '거제 야호'가 밈으로 확산했고, 그룹을 향한 관심은 'LOVE ATTACK'(러브 어택)의 역주행과 리메이크곡 'Pretty Girl'(프리티 걸)의 흥행으로 이어졌다. 이번 앨범은 역주행 이후 처음 내놓은 실물 음반으로, 높아진 관심이 구매로 이어질지를 확인할 계기였다.그동안 리센느를 둘러싼 의문 중 하나는 팬덤의 구매력이었다. 남성 팬 비중이 높다는 평가 속에 콘텐츠를 즐기고 노래를 듣는 인기가 음반 판매로도 이어질지에 관심이 쏠렸다. 초동 60만 장은 이 같은 우려를 해소할 만한 결과다. 팬덤의 성별 구성만으로 소비 규모를 낮게 평가하기 어렵다는 점도 보여줬다.음반 판매량이 팬 수와 같지는 않지만, 전작보다 크게 늘어난 판매 실적은 리센느를 향한 지지가 구매로 나타났다는 근거다. 이미 알려진 노래를 듣는 데서 나아가 새 앨범을 기다리고 구매하는 수요를 확인한 것이다. 중소 기획사 소속 그룹이 높아진 인지도를 음반 판매 증가로 이어갔다는 성과는 충분히 평가할 만하다.이제는 커진 구매력을 공연 수요로 얼마나 연결할 수 있을지가 관심사다. 음반과 공연은 소비 조건이 다르다. 음반은 한 사람이 여러 장을 살 수 있고 구매 장소의 제약도 적다. 반면 공연은 정해진 날짜에 특정 장소를 찾아야 한다. 티켓값뿐 아니라 이동 시간과 교통·숙박 비용도 관람 여부를 결정하는 요소다.아일릿의 사례는 이런 차이를 보여준다. 아일릿은 지난 4월 발매한 미니 4집으로 초동 41만1654장을 기록했고, 앞서 열린 첫 서울 공연도 양일 매진됐다. 그러나 10월 17\~18일 인스파이어 아레나 앙코르 공연을 앞두고는 상당한 잔여석이 남았다. 음반 성적과 이전 공연의 매진 기록만으로 장소와 관람 조건이 달라진 공연의 수요까지 예측하기는 어렵다는 점을 보여주는 대목이다. 리센느 역시 초동 기록과 별개로 실제 관객이 얼마나 모일지는 미지수다.리센느는 내년 2월 서울에서 쿠팡플레이와 함께 단독 콘서트를 열 예정이다. 역주행과 새 앨범 흥행으로 높아진 관심이 티켓 구매로 얼마나 이어질지 확인할 기회다.해외 활동 확장도 과제다. 해외 공연은 수익 규모를 키울 수 있는 또 하나의 경로다. 여러 나라에서 단독 공연을 열 수 있는 팬층을 확보하면 티켓과 현장 상품 판매 기회도 늘어난다. 리센느도 이미 가능성을 보여준 시장이 있다. 지난해 10월 개최한 타이베이 첫 해외 팬콘서트는 예매 시작과 함께 매진됐고, 'Deja Vu'(데자뷰)는 중국 QQ뮤직의 지난해 3분기 '피크 K팝 싱글' 부문에 선정됐다.다만 중화권에서 얻은 반응이 중국 본토에서의 공연 수익으로 이어지는 데는 한계가 있다. 중국 본토에서는 K팝 공연의 허가와 개최를 둘러싼 불확실성을 고려해야 하기 때문이다. 중화권 팬들의 지지를 유지하되 다른 나라에서도 공연을 찾을 팬층을 확보한다면 특정 시장의 활동 여건에 따른 부담을 줄일 수 있다.이 과정에서 음악과 이미지의 방향을 둘러싼 고민이 생긴다. 해외 팬들의 눈길을 끌기 위해 스타일을 크게 바꿀 경우, 기존 팬들이 좋아했던 매력이 약해질 수 있다. 새로운 팬을 얻으려는 변화가 지금의 음악과 분위기를 좋아해 앨범을 산 팬들에게는 낯설게 다가갈 수 있다는 딜레마다.이번 활동에서는 변화의 가능성도 보여줬다. 'With'에서는 서정적인 분위기를 강조한 반면, 수록곡 '백화요란 (Inside Out)' 무대에서는 세미 슈트를 입고 역동적인 안무를 선보였다. 한 앨범 안에서 서로 다른 분위기의 곡과 무대를 함께 내놓으며 타이틀곡만으로는 드러나지 않았던 매력을 보여준 것이다.이 같은 시도가 새로운 팬 유입으로 얼마나 이어질지는 더 지켜봐야 한다. 다만 기존 음악색을 지키면서도 다른 모습을 보여줄 수 있다는 점은 확인했다. 해외 활동을 늘리는 과정에서도 새로운 팬을 얻는 일과 기존 팬이 좋아하는 매력을 유지하는 일을 함께 고민할 필요가 있다.초동 60만 장으로 팬덤의 구매력에 대한 우려는 한 차례 넘어섰다. 다음 성장은 이 지지를 얼마나 꾸준히 유지하고, 공연을 찾는 관객과 해외 팬으로 넓혀갈 수 있느냐에 달렸다. 'With'와 '백화요란'으로 함께 보여준 서로 다른 매력은 그 출발점이 될 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr