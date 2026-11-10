사진 = 카리나 인스타그램

사진 = 카리나 인스타그램

사진 = 카리나 인스타그램

사진 = 카리나 인스타그램

그룹 에스파(aespa) 카리나가 편안한 겨울 패션으로 눈부신 미모와 늘씬한 몸매를 뽐냈다.카리나는 최근 자신의 인스타그램에 "다시 오면 눈 볼 수 있으려나"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 카리나는 어두운 색상의 패딩 점퍼를 입고 벽 앞에 서서 옆을 바라보고 있다. 지퍼를 턱 아래까지 올린 채 양손을 주머니에 넣은 모습으로 풍성하게 흘러내리는 검은색 긴 머리와 뚜렷한 이목구비가 시선을 사로잡는다. 은은한 핑크빛 볼과 도톰한 입술이 어우러져 인형 같은 비주얼을 완성했다.이어진 사진에서 카리나는 한 손을 머리 위로 올리고 고개를 살짝 기울인 채 카메라를 응시하고 있다. 다른 손은 패딩 주머니에 넣은 자연스러운 자세로 얼굴을 감싸듯 내려오는 풍성한 헤어스타일이 작은 얼굴을 더욱 돋보이게 한다. 또렷한 눈매와 살짝 내민 입술이 사랑스러우면서도 도도한 분위기를 자아낸다.또 다른 사진에서 카리나는 상체를 옆으로 기울인 채 카메라를 바라보고 있다. 패딩 지퍼를 내려 드러낸 밝은 회색 상의와 검은색 팬츠가 군더더기 없는 캐주얼 스타일을 완성한다. 한쪽으로 풍성하게 쏠린 긴 머리와 잘록한 허리선이 어우러지며 늘씬한 실루엣을 강조했다.마지막 사진에서 카리나는 패딩을 활짝 열어 회색 상의와 검은색 팬츠를 드러낸 채 고개를 기울이고 있다. 한 손을 주머니에 넣은 편안한 포즈에 가느다란 목걸이를 더했으며, 허리 부분이 살짝 드러나는 짧은 상의가 날씬한 몸매를 돋보이게 한다. 자연스럽게 흘러내리는 긴 머리와 카메라를 향한 차분한 눈빛이 청순한 매력을 더한다.카리나가 겨울을 기다리는 듯한 문구와 함께 근황을 공개한 가운데 에스파는 데뷔 6주년을 맞아 팬들과 특별한 만남을 준비하고 있다. 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 에스파는 오는 28일과 29일 서울 고려대학교 화정체육관에서 팬미팅 '2026 aespa FAN MEETING MY 보고싶다 ae가'를 개최한다.이번 팬미팅은 2023년 데뷔 3주년 기념 팬미팅 이후 약 3년 만에 마련된 자리다. 에스파는 지난 8월 서울 공연을 시작으로 아시아와 미주 지역에서 월드투어를 진행했으며, 내년 1월부터는 유럽 공연으로 글로벌 팬들과 만날 예정이다.카리나는 오는 28일과 29일 에스파 데뷔 6주년 기념 팬미팅에 참여하며, 2027년 1월부터 월드투어 'SYNK : COMPLæXITY' 유럽 공연을 이어간다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr