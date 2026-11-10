조인성이 오스카 레이스를 앞둔 소감을 밝혔다. / 사진제공=넷플릭스

조인성이 오스카 레이스를 앞둔 소감을 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

배우 조인성이 '가능한 사랑'(감독 이창동)의 글로벌 인기를 언급했다.10일 서울 삼청동 한 카페에서 영화 '가능한 사랑'에 출연한 배우 조인성을 만났다.'가능한 사랑'은 해고 노동자 호석(설경구 분)과 그의 아내 미옥(전도연 분)과 다큐멘터리 감독 예지(조여정 분)와 남편 상우(조인성 분) 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 숨은 욕망을 마주하는 이야기를 그린다. 제83회 베니스국제영화제 은사자상(심사위원대상)과 제51회 토론토국제영화제(TIFF) 에버트 감독상을 받았다. 지난 4일 열린 제46회 한국영화평론가협회상(영평상)에서는 최우수작품상과 여우주연상(전도연)을 받으며 2관왕에 올랐다.조인성은 오스카 레이스를 앞둔 소감을 묻자 "어떤 의미를 나에게 부여하지는 않는다. 단지 감사할 뿐"이라고 밝혔다. 이어 "나에게 실질적인 득이 되는 건 마일리지가 올라간다는 것"이라며 "생활에 도움이 되는 건 확실하다"고 말해 웃음을 자아냈다.조인성은 "영화 '기생충'이 대단한 업적을 이뤘다"며 "우리뿐만 아니라 앞으로 나올 한국 영화들도 계속 노크를 해야 위상이 올라갈 것 같 수 있는 것 같다"고 내다봤다. 그러면서 "상에 대한 기대보다는 그렇게 노크를 하고 이 문화가 어떤지 가서 보고 오는 자리로 생각하고 있다"고 설명했다. 이어 "부담감이 없다고 하면 거짓말"이라며 "우리 팀 모두 그런 마음일 것 같다"고 털어놨다.조인성은 더 많은 해외 일정을 소화 중인 이창동 감독도 언급했다. 그는 "사실 감독님이 제일 힘드실 거다. 더 많은 인터뷰와 GV를 하셔야 하기 때문에 세계를 와이파이 모양처럼 왔다 갔다 하시더라"며 "배우들이 돈 모아서 공진단을 해드렸다. 드시고 힘내셔야 하니까"라고 말했다.'가능한 사랑'은 지난 6일 넷플릭스를 통해 공개됐다. 공개 직후 넷플릭스 국내 영화 TOP10 1위에 올랐다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr