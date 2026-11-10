주우재가 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

주우재가 수학 강사 정승제의 강의를 즐겨 본다고 밝히며 팬심을 고백한다. / 사진제공=KBS2

홍익대학교 공대 출신 방송인 주우재가 수학 강사 정승제의 강의를 즐겨 본다고 밝히며 팬심을 고백한다.10일 오후 8시 30분 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아') 333회에는 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 수학 강사 정승제와 국어 강사 유대종이 게스트로 출연한다.주우재는 "지금도 종종 집에 있을 때 승제 쌤 강의 영상을 본다. 쌤은 암기 위주가 아니라 원리를 이해시켜 주시는 분이라 절대로 왕좌는 무너지지 않을 것"이라며 정승제를 향한 팬심을 내비친다. 이에 김종국은 "저거 또 아는 척한다"며 핀잔을 준다. 그러나 주우재는 아랑곳하지 않고 "제가 또 수학을 좋아하지 않냐. 좋아하는 사람들끼리는 다 안다"고 맞받아쳐 웃음을 자아낸다. 주우재는 홍익대학교 공과대학(기계·시스템디자인공학)에 재학하다 졸업을 앞둔 4학년 2학기에 휴학한 뒤 중퇴한 것으로 알려졌다.주우재는 두 강사와 수학 및 교육에 관한 이야기를 나누며 관심을 보인다. 스타 강사의 세대별 특징에 관한 이야기도 이어진다. 최근에는 인터넷 강의 업체들이 학벌과 외모 등을 고려해 강사를 발굴하고, 체계적인 교육을 거쳐 육성하는 추세라는 설명이 나온다. 이 과정에서 유대종은 "주로 5세대 스타 강사분들이 주우재 씨처럼 생겼다"고 말한다. 이어 주우재에게 "정말 똑똑하시군요?"라고 칭찬해 그의 자신감을 높인다.주우재가 정승제, 유대종과 나누는 이야기는 이날 방송되는 '옥문아'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr