NCT 드림

NCT Dream DREAM After SERVICE / @NCTsmtown_DREAM on X

NCT Dream / @NCTsmtown_DREAM on X

그룹 NCT 드림(NCT DREAM)이 데뷔 10주년 기념 정규 6집 'DREAM AFTER DREAM'(드림 애프터 드림)을 발매하며 6인 체제의 새 장을 연 가운데, 멤버 제노가 팀의 새로운 리더로 낙점됐다. 지난 4월 원년 리더 마크가 SM엔터테인먼트를 떠난 지 7개월 만에 공식화된 이번 리더십 교체는, 타이틀곡 '부기우기(Boogie Woogie)'를 앞세운 9일 컴백과 맞물려 팀의 중대한 전환점을 알리는 신호탄으로 받아들여지고 있다.2016년 8월 데뷔 이래 팀의 래퍼이자 메인 댄서로 활약해 온 제노에게 이번 리더 직함은 팀 내 책임감의 전면적인 확장을 의미한다. 10년간 팀의 상징적 구심점 역할을 해온 마크의 빈자리를 이어받는 중책인 만큼, 데뷔 10년 차를 맞이한 그룹의 방향성을 안정적으로 이끌어야 하는 새로운 과제를 안게 됐다.이번 변화의 도화선이 된 마크의 전속계약 만료는 결성 10년 차에 접어든 NCT 드림의 가장 결정적인 분기점이었다. SM엔터테인먼트가 지난 4월 3일 마크와의 계약 종료를 공식화하면서, 팀은 런쥔, 제노, 해찬, 재민, 천러, 지성 등 6인 체제로 재편됐다.다만 제노에게 리더 자리가 완전히 낯선 영역만은 아니다. 특정 연령이 지나면 팀을 떠나야 했던 과거 '졸업제' 체제 아래서, 2018년 말 마크의 1차 졸업 당시 제노는 임시 리더로서 'BOOM'(2019)과 'Ridin''(2020) 활동을 성공적으로 이끌었던 경험이 있다.그러나 2020년 졸업제 폐지와 함께 마크가 재합류하며 7인조로 복귀했던 과거와 달리, 이번 6인 체제는 '완전한 고정형 2막'이라는 점에서 무게감이 남다르다. 데뷔 10주년을 기점으로 발표된 정규 6집 'DREAM AFTER DREAM'은 지난 세월을 함께 버텨온 멤버들의 연대와 더 높은 목표를 향한 의지를 집약했다. 1970년대 디스코 펑크를 녹여낸 타이틀곡 'Boogie Woogie'에는 재민이 작사에 직접 참여해 지난 10년간 쌓아온 추억과 유대를 녹여냈다.지난 8월 6인 전원이 SM엔터테인먼트와 전원 재계약을 체결한 점 역시 제노 체제의 든든한 버팀목이다. 흩어지지 않고 팀을 지속하겠다는 6인의 결의가 계약 갱신으로 공식화된 만큼, 신보 발매와 함께 "팬들과 함께 계속해서 같은 꿈을 향해 나아가고 싶다"고 밝힌 제노의 다짐은 단순한 구호에 그치지 않는다.결국 제노가 이끄는 NCT 드림의 새 출발은 지난 10년의 찬란한 유산을 바탕으로 6인조로서의 독자적 정체성을 공고히 다져나가는 핵심 시험대가 될 전망이다. 가장 익숙했던 기둥을 떠나보내고 새 선장을 세운 NCT 드림이, 10년 차의 내공과 조직력을 발판 삼아 다음 10년을 향한 항해를 순조롭게 이어갈 수 있을지 가요계의 이목이 쏠린다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr