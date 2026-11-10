BTS and BLACKPINK / Web Capture

Youtube and Billboard Logos / Web Capture

유튜브 스트리밍 데이터가 유료와 무료 광고형 스트리밍 간의 가중치 격차를 대폭 좁히는 제도 개편에 힘입어 2027년 1월부터 미국 빌보드 차트에 전격 복귀한다. 지난 9일 발표된 이번 개정안에 따라 빌보드 200 기준 앨범 1유닛 환산에 필요한 무료 광고형 스트리밍 횟수가 기존 2500회에서 1500회(유료 1000회 대비 1.5대 1 비율)로 완화되면서, 유튜브 기반의 강력한 뮤직비디오 파급력과 글로벌 팬덤 화력을 보유한 K팝 아티스트들의 차트 경쟁 구도에도 상당한 지각변동이 예상된다.이번 복귀는 무료 스트리밍의 가치 절하를 이유로 2026년 1월 빌보드 데이터 제공을 전면 중단했던 유튜브와의 1년간 갈등이 타결된 결과다. 라이어 코언(Lyor Cohen) 유튜브 글로벌 음악 총괄은 "빌보드의 개정된 산정 방식은 유료 구독과 광고 기반 서비스를 아우르는 오늘날 팬들의 실제 소비 방식을 더 잘 반영한다"며 2027년 1월 16일 자 차트(1월 1~7일 집계분)부터 핫 100과 빌보드 200 전반에 정식 복귀한다고 밝혔다.전통적인 라디오 방송 횟수와 유료 스트리밍 플랫폼(스포티파이, 애플뮤직) 비중이 절대적인 미국 현지 팝스타들에 비해, 유튜브 뮤직비디오 중심의 시각적 서사로 성장해 온 K팝 씬에게 이번 조치는 매우 직접적인 호재다. 방탄소년단(BTS), 블랙핑크, 스트레이 키즈 등 글로벌 메가 IP들은 신곡 공개 때마다 유튜브를 단순한 홍보 창구가 아닌 전 세계 팬덤이 결집하는 핵심 감상 플랫폼으로 활용해 온 만큼, 2026년 한 해 동안 누락됐던 거대한 화력을 다시 차트 지표로 흡수할 수 있게 됐다.유료 구독자 층이 아직 얕은 신인 및 중소 기획사 그룹들에게도 이번 가중치 완화는 온라인 화제성을 실제 차트 순위로 연결할 수 있는 새로운 기회의 문을 열어준다. 라디오 에어플레이 진입 장벽이 높은 상황에서, 유튜브 숏폼과 비주얼 콘텐츠로 북미 Z세대의 유입을 이끌어낸 팀일수록 무료 스트리밍 반영비율 상승에 따른 순위 반등 효과를 노려볼 만하다.그러나 '유튜브 복귀'가 곧바로 K팝의 무조건적인 차트 도약으로 직결된다고 낙관하기는 이르다. 빌보드는 오직 '미국 내에서 발생한 유효 스트리밍'만을 집계하므로, 한국이나 동남아 등 글로벌 시장에서 쏟아지는 수억 뷰의 조회가 자동으로 핫 100이나 빌보드 200 점수로 전환되지 않는다는 명확한 한계가 존재한다.더욱이 이번 규정 완화는 유튜브 소비 비중이 높은 미국 현지 힙합·라틴 아티스트들에게도 동일한 수혜를 제공하기 때문에, 차트 진입을 둘러싼 글로벌 경쟁 강도는 오히려 한층 더 치열해질 수 있다. 결국 개정된 룰이 적용되는 2027년 1월 첫 주 차트는 유튜브라는 거대한 파이 속에서 '실질적인 미국 현지 코어 리스너'를 얼마나 많이 확보했는지를 증명하는 냉정한 시험대가 될 전망이다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr