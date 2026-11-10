가수 김의영이 다가오는 겨울, 함께 첫눈 맞고 싶은 여자 트로트 가수 1위를 차지했다. / 사진=텐아시아 DB

가수 김의영이 다가오는 겨울, 함께 첫눈 맞고 싶은 여자 트로트 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 2일부터 지난 8일까지 '다가오는 겨울, 함께 첫눈 맞고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 가수 김의영이다. 김의영은 최근 KBS1 '가요무대'에 출연해 박경원의 '이별의 인천항'을 열창했다. 지난 2월에는 신곡 '나쁜놈'을 발표하며 음악 활동을 이어갔다. 앞서 지난해 5월에는 김형석 작곡가와 손잡고 트로트 댄스곡 '하고 싶은 거 다 해'와 발라드곡 '세상에서 가장 바보 같은 일'을 선보였다. 올해 MBN '현역가왕3'에도 도전하며 다양한 무대를 통해 가창력을 뽐냈다.2위에는 가수 은가은이 이름을 올렸다. 은가은은 지난달 31일 방송된 TJB '전국 TOP10 가요쇼'에 남편 박현호와 함께 출연했다. 두 사람은 듀엣곡 '사랑해 사랑해'를 선보였으며, 은가은은 첫 정규앨범 타이틀곡 '전국 팔도'와 '내가 왜 웁니까'로 솔로 무대도 꾸몄다. 지난 8월 첫 정규앨범을 발매한 은가은은 현재 KBS 2라디오 '은가은의 빛나는 트로트' DJ로도 활동하고 있다. 지난해 4월 박현호와 결혼한 그는 올해 2월 첫딸을 품에 안았다.3위는 가수 김다현이 차지했다. 김다현은 지난 9월 '2026 여수세계섬박람회'를 기념한 신곡 '여수 사랑가'를 발표했다. 여수의 섬과 바다를 소재로 한 세미 트로트곡으로, 박람회 홍보대사로서 지역의 매력을 알리는 데 힘을 보탰다. 또한 지난 9월 22일부터 이달 1일까지 열린 '2026 경남고성공룡세계엑스포'에 초청 가수로 이름을 올렸다. 국악을 기반으로 한 탄탄한 가창력을 앞세워 트로트 가수로 활동하고 있다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '추운 겨울, 따뜻한 붕어빵을 나눠 먹고 싶은 여자 가수는?', '추운 겨울, 따뜻한 붕어빵을 나눠 먹고 싶은 남자 가수는?', '추운 겨울, 따뜻한 붕어빵을 나눠 먹고 싶은 여자 트로트 가수는?', '추운 겨울, 따뜻한 붕어빵을 나눠 먹고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr