조인성이 이창동 감독과 호흡을 맞춘 소감을 밝혔다. / 사진제공=넷플릭스

조인성이 이창동 감독과 호흡을 맞춘 소감을 밝혔다. / 사진제공=넷플릭스

배우 조인성이 영화 '가능한 사랑'을 통해 이창동 감독과 처음 호흡을 맞춘 소감을 밝혔다.10일 서울 삼청동 한 카페에서 영화 '가능한 사랑'에 출연한 배우 조인성을 만났다.'가능한 사랑'은 해고 노동자 호석(설경구 분)과 그의 아내 미옥(전도연 분)과 다큐멘터리 감독 예지(조여정 분)와 남편 상우(조인성 분) 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 숨은 욕망을 마주하는 이야기를 그린다. 제83회 베니스국제영화제 은사자상(심사위원대상)과 제51회 토론토국제영화제(TIFF) 에버트 감독상을 받았다. 지난 4일 열린 제46회 한국영화평론가협회상(영평상)에서는 최우수작품상과 여우주연상(전도연)을 받으며 2관왕에 올랐다.조인성은 이창동 감독과 첫 호흡을 맞춘 소감으로 "다시 초심으로 돌아간 느낌이었다"고 털어놨다. 그는 "감독님과 나이 차이도 크게 난다"며 "그냥 배우고 싶었다. 현장 수업을 받고 있다는 마음으로 했다"고 언급했다.캐스팅 제의받았을 때도 회상했다. 조인성은 "감독님과 같이 작품을 할 거라고는 생각 못했다"며 "캐스팅 제안이 놀라웠고 기쁜 동시에 걱정도 됐다"고 말했다. 이어 "소위 말해 공부할 거리가 생긴 것"이라며 "어떤 태도로 임해야 할 것인지부터 마인드 컨트롤하기 시작했다"고 설명했다.조인성은 "배우는 표현하는 것에 익숙한데 그걸 하지 않아도 된다는 걸 눈으로 확인했다"며 작품을 통해 자기 확신을 갖게 됐다고 말했다. 그는 "이게 체화되고 숙성되면 다음 작품에서 내가 어떻게 연기하게 될지 궁금하다"고 덧붙였다.'가능한 사랑'은 지난 6일 넷플릭스를 통해 공개됐다. 공개 직후 넷플릭스 국내 영화 TOP10 1위에 올랐다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr