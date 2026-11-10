사진 = 정현규 인스타그램

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사진 = 정현규 인스타그램

사진 = 정현규 인스타그램

'데블스 플랜2' 우승자 정현규가 시즌3 공개를 맞아 제작발표회 현장과 근황을 공개했다.정현규는 최근 자신의 인스타그램에 "👿2026/11/10😈"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 정현규는 차량 좌석에 앉아 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 검은색 슈트에 흰색 셔츠, 사선 줄무늬 넥타이를 매치한 단정한 차림으로, 이마 위로 자연스럽게 내려온 앞머리와 또렷한 눈매가 눈길을 끈다. 살짝 고개를 기울인 채 입가에 옅은 미소를 머금어 훈훈한 비주얼을 드러냈다.이어진 사진에서 정현규는 넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인' 로고가 새겨진 대형 배경막 앞에 서서 포즈를 취하고 있다. 한 손을 바지 주머니에 넣고 다른 손바닥을 펼쳐 작품명을 가리키는 모습이다. 여유 있게 떨어지는 검은색 더블 슈트와 반듯한 자세가 어우러져 훤칠한 자태를 돋보이게 한다.또 다른 사진에서 정현규는 얼굴이 화면을 가득 채운 클로즈업 사진으로 시선을 끈다. 부드럽게 갈라진 앞머리 아래 선명한 눈매와 오뚝한 콧날, 매끄러운 피부가 드러나며, 살짝 벌어진 입술과 차분한 표정이 세련된 분위기를 더한다.마지막 사진에서 정현규는 '데블스 플랜: 데드 어게인' 제작발표회 안내 화면 옆에서 양손을 펼쳐 보이고 있다. 한쪽 손바닥은 가슴 앞에, 다른 손바닥은 화면 아래에 둔 채 카메라를 바라보며 미소 짓고 있다. 검은색 슈트와 단정하게 정돈한 헤어스타일이 깔끔한 인상을 완성한다.이를 본 팬들은 "여전히 빛나는 외모", "늘 응원합니다", "멋있어용", "화이팅", "기대하고 있어요", "이번에도우승해주세여" 등의 댓글을 달았다.정현규의 이번 출연은 지난해 '데블스 플랜: 데스룸'에서 불거졌던 태도 논란과 맞물려 관심을 모으고 있다. 당시 정현규는 참가자 최현준에게 "너 산수할 줄 알아?"라고 말하는 등 일부 언행으로 시청자들의 비판을 받았다. 이후 자신의 SNS 프로필 소개란에 "죄송합니다"라는 문구를 남기며 사과의 뜻을 전했다.정현규는 해당 시즌에서 최종 우승을 차지했지만 참가자 간 연합 플레이와 우승 양보 논란을 둘러싸고 시청자들의 평가가 엇갈렸다. 이번 시즌3에는 시즌1 우승자 하석진을 비롯해 장동민, 홍진호, 오현민 등 두뇌 서바이벌 강자들이 대거 합류했다. 정현규가 새로운 경쟁 구도 속에서 어떤 플레이를 보여줄지 주목된다.한편 정현규가 출연하는 넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인'은 11월 10일 공개를 시작했으며 총 16명의 참가자가 최후의 우승자 자리를 놓고 경쟁하는 두뇌 서바이벌 프로그램이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr