가수 임영웅이 다가오는 겨울, 함께 첫눈 맞고 싶은 남자 트로트 가수 1위를 차지했다./ 사진=텐아시아 DB

가수 임영웅이 다가오는 겨울, 함께 첫눈 맞고 싶은 남자 트로트 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 2일부터 지난 8일까지 '다가오는 겨울, 함께 첫눈 맞고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 가수 임영웅이다. 임영웅은 오는 18일 콘서트 실황 영화 '임영웅 | 아임 히어로 더 스타디움 2' 개봉을 앞두고 있다. 이번 영화에는 지난 9월 4일부터 6일까지 고양종합운동장 주경기장에서 열린 데뷔 10주년 기념 콘서트 현장이 담겼다. 임영웅은 당시 공연에서 스페셜 앨범 'IM HERO 10'(아임 히어로 10)의 신곡들을 선보였다. 지난 9월 8일 발매된 앨범에는 타이틀곡 '또또'를 비롯해 '모이세', '부디 행복해질 것' 등 총 10곡이 수록됐다.2위에는 가수 송민준이 이름을 올렸다. 송민준은 지난 10월 4일 '2026 여수세계섬박람회' 프라임콘서트 무대에 올라 관객들과 만났다. 지난해 9월에는 첫 미니앨범 'Prologue'(프롤로그)를 발매했다. 타이틀곡 '그림일기'를 비롯해 '왕이 될 상인가' 등 다양한 분위기의 곡을 선보였으며, 앨범 발매를 기념해 서울과 대전, 인천에서 단독 콘서트도 개최했다. TV조선 '미스터트롯2'에서 최종 8위를 차지한 송민준은 '수묵화 보이스'라는 별명으로 사랑받고 있다.3위는 가수 박세욱이 차지했다. 박세욱은 뮤지컬 배우 출신 트로트 가수로, 2020년 MBN '보이스트롯'에서 최종 우승하며 이름을 알렸다. 이후 TV조선 '미스터트롯2'에 출연해 다시 한번 트로트 경연에 도전했다. 2023년에는 디지털 싱글 '저울'을 발매하며 음악 활동을 이어갔으며, 뮤지컬과 트로트 무대를 오가며 쌓은 경험을 바탕으로 폭넓은 가창력을 선보이고 있다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '추운 겨울, 따뜻한 붕어빵을 나눠 먹고 싶은 여자 가수는?', '추운 겨울, 따뜻한 붕어빵을 나눠 먹고 싶은 남자 가수는?', '추운 겨울, 따뜻한 붕어빵을 나눠 먹고 싶은 여자 트로트 가수는?', '추운 겨울, 따뜻한 붕어빵을 나눠 먹고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr