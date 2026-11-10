조인성이 전도연에게 고마움을 전했다. / 사진제공=넷플릭스

조인성이 전도연에게 고마움을 전했다. / 사진제공=넷플릭스

배우 조인성이 '가능한 사랑'(감독 이창동)을 통해 전도연과 호흡을 맞추면서 초심을 떠올렸다고 털어놨다.10일 서울 삼청동 한 카페에서 영화 '가능한 사랑'에 출연한 배우 조인성을 만났다.'가능한 사랑'은 해고 노동자 호석(설경구 분)과 그의 아내 미옥(전도연 분)과 다큐멘터리 감독 예지(조여정 분)와 남편 상우(조인성 분) 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 숨은 욕망을 마주하는 이야기를 그린다. 제83회 베니스국제영화제 은사자상(심사위원대상)과 제51회 토론토국제영화제(TIFF) 에버트 감독상을 받았다. 지난 4일 열린 제46회 한국영화평론가협회상(영평상)에서는 최우수작품상과 여우주연상(전도연)을 받으며 2관왕에 올랐다.조인성은 "전도연과 작품 하면서 20대 초반의 내가 생각났다"고 밝혔다. 그는 "당시 도연 누나랑 연기하면서 누나가 정말 실제처럼 연기하는 걸 보고 놀랐다"며 "23년 정도 지난 상태지만 지금도 누나한테는 자연스러움과 연기력이 느껴졌다"고 설명했다. 이어 "초심은 잃는 거고 단지 기억할 뿐이라고 한다"며 "초심을 기억하게 만든 작품이어서 더 행복했다"고 털어놨다.조인성은 촬영 현장에서 떨린 것도 오랜만이라고 말했다. 그는 "어릴 때보다 많이 능수능란해졌다"며 "기술적으로 향상됐다고 볼 수도 있다"고 말했다. 그러면서도 "도연 누나와 이창동 감독님 앞이어서 떨리더라. 떨리는 건 오랜만이었다"고 덧붙였다.앞서 전도연은 오랜만에 재회한 조인성에 대해 "잘 커 줘서 고마웠다"며 흐뭇한 감정을 내비쳤다. 조인성은 이에 대해 "경쟁이 심한 연예계에서 지금까지 살아남고 작품에서 고민을 끝까지 하는 내 모습을 보고 동료이자 선배로서 응원해 주는 거라고 생각한다"며 감격스러워했다.'가능한 사랑'은 지난 6일 넷플릭스를 통해 공개됐다. 공개 직후 넷플릭스 국내 영화 TOP10 1위에 올랐다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr