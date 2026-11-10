윤수현, '천태만상' 이어 또 일냈다…신곡 '공짜가 어딨어' 발매

가수 윤수현이 신곡 '공짜가 어딨어'로 돌아왔다.윤수현 측은 10일 각종 온라인 음원사이트를 통해 신곡 '공짜가 어딨어'와 뮤직비디오를 공개했다.'공짜가 어딨어'는 세상에 공짜는 없다는 익숙한 이야기를 익살스러운 가사와 경쾌한 리듬으로 풀어낸 곡이다. 트로트 특유의 친숙한 멜로디에 레트로 일렉트로 하우스(Retro Electro House) 사운드를 접목했다.노래에는 산신령과 용왕이 등장한다. 깊은 산속에서 길을 잃고 산신령을 만나거나 거친 파도에 휩쓸려 용왕과 마주하는 상황이 펼쳐진다. 그러나 이들은 도움을 청하는 이에게 "맨입으로 안 되지, 맨손으로 안 되지"라고 답한다. 동화 속 인물들까지 세상살이의 현실적인 이치를 이야기한다는 설정이다."가는 정 오는 정 매너 지켜줘"라는 가사에는 인간관계에서 서로 주고받는 마음이 중요하다는 메시지가 담겼다. 반복되는 "짜가 짜가 짜가 공짜가 어디 있어"라는 후렴은 곡의 경쾌한 분위기를 강조한다.음악적으로는 복고풍 전자음악과 현대적인 댄스 비트를 결합했다. 트로트의 구성진 멜로디를 유지하면서 전자음악 특유의 리듬감을 더했다. 윤수현은 특유의 시원한 가창력과 익살스러운 표현으로 노랫말을 전달한다.대표곡 '천태만상'이 다양한 인간 군상의 모습을 재치 있게 표현했다면, 이번 신곡은 일상적인 인간관계와 세상살이의 원리를 소재로 삼았다. 상대방의 호의를 당연하게 여기거나 노력 없이 결과를 기대하는 태도를 유쾌하게 풀어냈다.함께 공개된 뮤직비디오는 애니메이션으로 제작됐다. 준 팩토리가 제작을 맡았으며, 토끼와 거북이가 악당으로 등장하고 산신령과 용왕이 가르침을 전하는 인물로 그려진다. 전체 관람가로 제작된 뮤직비디오는 동화적인 캐릭터를 통해 노래의 메시지를 전달한다.윤수현의 신곡 '공짜가 어딨어'는 각종 온라인 음원사이트에서 감상할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr