'연애박사'가 최종회를 앞두고 있다. / 사진제공=KT스튜디오지니

'연애박사'가 최종회를 앞두고 있다. / 사진제공=KT스튜디오지니

'연애박사' 추영우와 김소현이 마지막 회를 앞두고 또다시 이별 위기에 놓였다.10일 ENA 월화드라마 '연애박사' 측은 최종회 방송을 앞두고 박민재(추영우 분)와 임유진(김소현 분)의 모습이 담긴 스틸컷을 공개했다.지난 방송에서 박민재는 그동안 임유진에게 털어놓지 못했던 불안과 두려움을 고백했다. 그의 진심을 알게 된 임유진 역시 눈물을 흘리며 마음을 나눴다. 거듭된 오해와 갈등 끝에 서로를 이해하게 된 두 사람이 관계를 회복할 수 있을지 기대를 모았다.그러나 공개된 사진 속 두 사람의 분위기는 무겁기만 하다. 박민재는 임유진을 바라보며 불안한 표정을 짓고 있고, 임유진은 고개를 숙인 채 복잡한 심경을 내비친다. 서로의 마음을 확인한 이후에도 갈등이 계속되고 있음을 짐작하게 한다.앞서 공개된 최종회 예고편에서는 박민재가 임유진에게 "유진아, 우리 여기까지인 것 같아"라며 이별을 통보하는 장면이 담겼다. 두 사람이 다시 다투는 모습까지 이어지면서 어렵게 좁혀진 관계가 또다시 멀어질 가능성을 남겼다.여기에 두 사람이 함께 병원을 찾는 장면도 공개됐다. 의사에게 검사 결과를 들은 박민재와 임유진은 충격을 받은 듯한 표정을 짓고 있다. 이들이 병원을 찾은 이유와 검사 결과가 두 사람의 관계에 어떤 영향을 미칠지는 아직 알려지지 않았다.제작진은 "최종회에서 박민재와 임유진은 다시 한번 현실의 벽 앞에서 고민과 갈등의 순간을 맞는다"며 "사랑과 현실의 경계에서 두 사람이 어떤 선택을 할지 끝까지 지켜봐 달라"고 전했다.'연애박사' 최종회는 이날 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr