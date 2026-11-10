신민아가 '재혼 황후'에서 황후 나비에 역을 맡았다. / 사진제공=에이엠엔터테인먼트

신민아가 '재혼 황후'에서 황후 나비에 역을 맡았다. / 사진제공=에이엠엔터테인먼트

신민아가 '재혼 황후'에서 황후 나비에 역을 맡았다. / 사진제공=에이엠엔터테인먼트

신민아가 '재혼 황후'에서 황후 나비에 역을 맡았다. / 사진제공=에이엠엔터테인먼트

배우 신민아가 디즈니+ '재혼 황후'에서 우아함과 강인함을 겸비한 황후 나비에로 변신해 국내외 시청자들의 관심을 받고 있다.디즈니+에 따르면 지난 3일 공개된 '재혼 황후'는 공개 후 3일간의 시청 기록을 기준으로 역대 디즈니+ 로컬 오리지널 콘텐츠 가운데 전 세계에서 가장 많이 시청된 작품에 올랐다. 미국, 영국, 프랑스, 스페인, 독일, 멕시코, 칠레, 호주, 뉴질랜드, 캐나다 등 전 세계 50개 이상의 마켓에서도 공개된 한국 타이틀 중 1위를 기록했다.글로벌 OTT 시청 순위 집계 사이트 플릭스패트롤에 따르면 '재혼 황후'는 공개 7일 차에도 디즈니+ TV쇼 부문 글로벌 종합 2위를 유지했다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 11월 1주 차(2~8일) TV·OTT 통합 드라마 화제성 순위에서도 1위를 차지했다.'재혼 황후'는 황제 소비에슈(주지훈 분)가 노예 출신 라스타(이세영 분)에게 마음을 빼앗기면서 벌어지는 이야기다. 황후 나비에(신민아 분)는 남편에게 이혼을 통보받자 이를 받아들이는 대신 서왕국 왕자 하인리(이종석 분)와 재혼하겠다고 선언한다.신민아는 극 중 백성과 나라를 우선으로 생각하는 동대제국의 황후 나비에를 연기한다. 나비에는 뛰어난 정치적 판단력으로 제국의 안정을 이끌어온 인물이다. 황제 소비에슈의 부당한 요구에도 물러서지 않고 자신의 입장을 논리적으로 밝히며 강인한 면모를 보여준다.극 초반 등장한 승마 액션 장면에서도 나비에의 성격이 드러났다. 황궁 사냥터에 정체불명의 괴생명체가 나타나자 나비에는 활을 들고 맞선다. 남편인 황제를 지키기 위해 침착하게 괴생명체를 유인하며 위기 상황에 대응한다.신민아는 황후로서의 품위를 유지하면서도 불합리한 상황에서는 단호하게 맞서는 나비에의 모습을 표현하고 있다. 소비에슈와 대립하는 장면에서는 날카로운 대사와 절제된 감정 연기로 인물의 갈등을 드러낸다.해외에서도 신민아의 연기에 대한 긍정적인 평가가 나왔다. 일부 해외 평론가들은 "신민아의 존재감 넘치는 연기 호흡이 극의 몰입감을 높인다", "신민아가 장면마다 화면을 장악한다"며 그의 연기를 호평했다.'재혼 황후'는 디즈니+에서 매주 수요일 2개씩, 총 10개의 에피소드가 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr