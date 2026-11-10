사진 = 이유리 인스타그램

사진 = 이유리 인스타그램

사진 = 이유리 인스타그램

사진 = 이유리 인스타그램

배우 이유리가 깜찍한 인형들과 함께 사랑스러운 근황을 공개했다.이유리는 최근 자신의 인스타그램에 "귀여운 애들만 모아봤습니다. 마지막 사진 포함 🤭🤎"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이유리는 베이지색 골지 재킷을 입고 양손에 작은 인형을 든 채 카메라를 바라보고 있다. 짧은 앞머리와 자연스럽게 뻗친 단발머리가 동안 미모를 돋보이게 하며, 양 볼 가까이 인형을 가져다 댄 모습이 귀여운 매력을 더한다. 특히 한 손에 든 빨간 모자 인형을 카메라 가까이 내밀어 장난기 넘치는 분위기를 연출했다.이어진 사진에서 이유리는 갈색 털 인형과 빨간 모자를 쓴 인형을 나란히 앞으로 내밀며 입을 살짝 벌리고 있다. 동그랗게 뜬 눈과 밝은 표정이 인형들의 앙증맞은 모습과 어우러지며 사랑스러운 분위기를 자아낸다. 손가락에 착용한 독특한 디자인의 반지도 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 이유리는 두 인형을 얼굴 양옆에 바짝 붙인 채 카메라를 응시하고 있다. 두 손으로 인형을 꼭 쥐고 입술을 살짝 오므린 모습이 깜찍함을 더하며, 베이지색 재킷의 부드러운 색감과 단발머리가 어우러져 포근한 분위기를 완성했다.마지막 사진에서 이유리는 두 인형을 가슴 앞에 나란히 들고 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 입꼬리를 살짝 올린 채 미소 짓는 표정과 또렷한 눈매가 돋보인다. 인형들과 얼굴을 가까이 맞댄 모습은 직접 언급한 '마지막 사진 포함'이라는 멘트와 맞물려 웃음을 자아낸다.이를 본 팬들은 " 너무 귀엽자나", "사랑해요", "너무 예뻐", "귀여워", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "유리가 젤 이뻐" 등의 댓글을 달았다.2010년 목사인 남편과 결혼한 이유리는 최근 '신상출시 편스토랑'에 출연하는 등 방송 활동과 SNS를 통해 팬들과 만나고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr