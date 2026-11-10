백현 / 사진=텐아시아 DB

그룹 엑소(EXO) 백현이 새로운 연예기획사를 설립하고 관련 사업 등록을 마친 것으로 알려졌다.10일 스포츠경향에 따르면 백현은 지난 9일 서울 강남구청에 '비온엔터테인먼트'의 대중문화예술기획업 등록을 완료했다.비온엔터테인먼트는 지난 9월 18일 자본금 1억원으로 설립된 법인이다. 백현이 대표이사로 이름을 올렸으며, 음반 제작과 유통, 공연 기획, 연예인 매니지먼트 등을 사업 목적으로 두고 있다. 지난달 22일에는 회사 주소를 서울 용산구에서 강남구 역삼동으로 옮겼다.백현이 직접 회사를 세운 것은 이번이 처음은 아니다. 앞서 그는 2023년 6월 엑소 첸백시(CBX) 멤버 첸, 시우민과 함께 정산 자료 제공 및 계약 기간 등을 문제 삼으며 SM엔터테인먼트에 전속계약 해지를 통보했다. 같은 달 19일 양측이 합의한 이후 백현은 23일 개인 회사 INB100을 설립했다.이후 백현은 자신이 설립한 INB100과도 전속계약을 둘러싼 갈등을 겪게 됐다. INB100은 2024년 5월 차가원 회장이 이끄는 원헌드레드레이블에 편입됐다. 당시 지분은 원헌드레드레이블이 70%, 백현이 30%를 보유하는 구조로 변경됐다.첸백시는 올해 3월 INB100을 상대로 정산금과 계약금이 지급되지 않았다는 등의 이유를 들어 전속계약 해지를 통보했다. 이어 지난 8월 18일 법원에 전속계약 효력정지 가처분을 신청하고 본안소송도 제기했다.서울중앙지방법원 민사합의50부는 지난 9월 15일 첸백시 측의 가처분 신청을 받아들였다. 이에 따라 첸백시와 INB100 사이의 전속계약은 본안소송 1심 판결이 나올 때까지 효력이 정지된 상태다.백현이 새 기획사 설립 소식을 전하며, 이번에도 첸과 시우민이 함께할지 관심이 쏠리고 있다. 세 사람은 INB100에서 각각 개인 활동을 펼쳤으며, 지난해 2월에는 일본 요코하마에서 첸백시 유닛으로 팬미팅을 개최했다. 이번에도 INB100을 상대로 함께 법적 대응에 나선 만큼 새 소속사에서도 동행할지 주목된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr