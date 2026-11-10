사진 = 노윤서 인스타그램

사진 = 노윤서 인스타그램

사진 = 노윤서 인스타그램

사진 = 노윤서 인스타그램

배우 노윤서가 청순하면서도 세련된 매력을 뽐냈다.노윤서는 최근 자신의 인스타그램에 "르샵블랑 이랑 🧡🎂"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 노윤서는 커다란 창가에 서서 고개를 살짝 숙인 채 아래를 바라보고 있다. 베이지색 재킷 안에 부드러운 색감의 상의를 입고 화이트 스커트를 매치해 단아한 스타일링을 완성했다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 모습과 차분한 표정이 어우러져 청초한 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 노윤서는 밝은 색상의 재킷을 걸친 채 바닥에 쪼그려 앉아 작은 식물 쪽으로 손을 뻗고 있다. 무릎을 감싸는 섬세한 레이스 디테일과 짙은 색상의 신발이 눈길을 끈다. 고개를 숙인 옆모습에서는 오뚝한 콧날과 또렷한 이목구비가 돋보이며 감각적인 화보 분위기를 완성했다.또 다른 사진에서 노윤서는 브라운색 재킷을 입고 야외 계단에 옆으로 누운 포즈를 취하고 있다. 한쪽 팔을 들어 머리 위로 손을 올리고 시선을 옆으로 향한 모습이 자연스럽다. 계단 아래로 길게 흘러내린 검은 머리카락과 차분한 표정이 어우러져 세련된 매력을 드러낸다.마지막 사진에서 노윤서는 회색 니트와 짙은 색상의 하의를 매치한 채 카메라를 바라보고 있다. 한쪽 팔을 옆으로 뻗고 고개를 살짝 기울인 모습으로 얼굴을 가로지르는 머리카락 사이로 또렷한 눈매가 드러난다. 어깨선이 살짝 드러나는 니트와 자연스러운 헤어스타일이 어우러져 청순하면서도 분위기 있는 비주얼을 완성했다.이를 본 팬들은 "진챠 너무 이뻐요", "사랑해요", "너무 예뻐", "노윤서 화이팅", "노윤서가 나라다", "예뻐요" 등의 댓글을 달았다.한편 2000년생으로 26세인 노윤서는 최근 영 컨템포러리 브랜드 르샵블랑의 2026 겨울 캠페인 화보를 공개하며 패션계에서도 활약을 이어가고 있다. 이번 캠페인은 'QUIET POETRY'를 주제로 겨울의 고요한 분위기와 일상 속 섬세한 순간들을 담아냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr