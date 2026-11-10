사진 = 이주빈 인스타그램

사진 = 이주빈 인스타그램

사진 = 이주빈 인스타그램

사진 = 이주빈 인스타그램

배우 이주빈이 화려한 드레스 자태와 소탈한 일상을 공개했다.이주빈은 최근 자신의 인스타그램에 "2026KGMA 시상 + 퇴근💚"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이주빈은 순백의 홀터넥 드레스를 입고 우아한 자태를 뽐내고 있다. 목선을 감싸는 디자인과 허리부터 자연스럽게 퍼지는 드레스가 늘씬한 실루엣을 돋보이게 한다. 긴 생머리를 차분하게 늘어뜨린 이주빈은 양손을 아래로 내린 채 은은한 미소를 지으며 청순한 미모를 드러냈다.이어진 사진에서 이주빈은 카메라를 정면으로 바라보며 부드러운 미소를 짓고 있다. 어깨선이 드러나는 화이트 드레스에 작은 귀걸이를 매치해 단아한 분위기를 완성했다. 또렷한 이목구비와 매끄러운 피부가 어우러지며 한층 세련된 비주얼을 보여준다.또 다른 사진에서 이주빈은 연노란색 후드 집업을 입고 거울 셀카를 촬영하고 있다. 한 손으로 머리카락을 쓸어 올리고 입술을 내민 장난스러운 표정이 눈길을 끈다. 자연스럽게 풀어 내린 긴 머리와 편안한 차림에서도 특유의 사랑스러운 매력이 돋보인다.마지막 사진에서 이주빈은 소파에 기대 누운 채 한층 편안한 모습을 보여준다. 위쪽 사진에서는 빨간색 토마토를 입에 물고 한쪽 눈을 찡그리며 익살스러운 표정을 짓고 있다. 아래쪽 사진에서는 카메라를 가까이 바라보며 입술을 살짝 내민 모습으로 꾸밈없는 일상을 전했다.이를 본 팬들은 "미쳤다", "사랑합니다", "너무 예뻐", "Wow", "언니 겁나 이뻐 ㅓㅓ", "말이 안나온다 " 등의 댓글을 달았다.한편 이주빈은 서울 구로구 고척스카이돔에서 열린 '제3회 코리아 그랜드 뮤직 어워즈'(2026 KGMA) 둘째 날 행사에 시상자로 참석했다. 이주빈은 김호상 ENA 대표와 함께 무대에 올라 'ENA K팝 아티스트' 부문 수상자를 발표했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr