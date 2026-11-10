가수 웬디가 다가오는 겨울, 함께 첫눈 맞고 싶은 여자 가수 1위를 차지했다./ 사진=텐아시아 DB

가수 웬디가 다가오는 겨울, 함께 첫눈 맞고 싶은 여자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 2일부터 지난 8일까지 '다가오는 겨울, 함께 첫눈 맞고 싶은 여자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 그룹 레드벨벳의 웬디다. 웬디는 오는 23일 네 번째 미니앨범 'Gleam Hour'(글림 아워)를 발매한다. 지난해 9월 발표한 'Cerulean Verge'(세룰리안 버지) 이후 약 1년 2개월 만의 솔로 컴백이다. 이번 앨범에는 타이틀곡 'Before Sunrise'(비포 선라이즈)를 비롯해 총 6곡이 수록된다. 웬디는 전곡 작사에 참여했으며, 이 중 3곡의 작곡에도 이름을 올렸다. 오는 22일에는 리스닝 세션을 열고 팬들에게 신곡을 먼저 들려줄 예정이다.2위에는 그룹 소녀시대의 유리가 이름을 올렸다. 유리는 최근 SBS 예능 '카름스테이 - She go 가렴'에 출연해 김숙, 오마이걸 미미와 함께 제주도 곳곳을 여행하는 모습을 공개했다. 지난 1일 방송에서는 제주에서 접한 자연물을 그림으로 표현하며 남다른 미술 실력을 뽐냈다. 앞서 유리는 지난 8월 SM엔터테인먼트와의 전속계약을 마무리했으며, 같은 달 효연, 수영과 함께 소녀시대 유닛 '효리수'의 첫 디지털 싱글 '스키비디'를 발표했다. 소속사와의 계약은 종료됐지만 소녀시대 활동은 계속 이어갈 예정이다.3위는 그룹 하츠투하츠의 카르멘이 차지했다. 카르멘이 속한 하츠투하츠는 최근 신곡 'Next Chapter'(넥스트 챕터)의 뮤직비디오를 공개하며 활동을 이어가고 있다. 지난해 데뷔한 하츠투하츠는 'STYLE'(스타일), 'Rude!'(루드!), 'Lemon Tang'(레몬 탱) 등 다양한 곡을 선보이며 음악적 스펙트럼을 넓혀왔다. 카르멘은 지난 8월 개최된 '2026 케이 월드 드림 어워즈'에서 팬 투표로 선정된 'K 월드 드림 솔로 인기상'을 수상하며 개인으로서도 인기를 입증했다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '추운 겨울, 따뜻한 붕어빵을 나눠 먹고 싶은 여자 가수는?', '추운 겨울, 따뜻한 붕어빵을 나눠 먹고 싶은 남자 가수는?', '추운 겨울, 따뜻한 붕어빵을 나눠 먹고 싶은 여자 트로트 가수는?', '추운 겨울, 따뜻한 붕어빵을 나눠 먹고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr