그룹 엔시티 드림 / 사진=엔시티 드림 공식 SNS 캡처

그룹 엔시티 드림 / 사진=유튜브 캡처

그룹 엔시티 드림 / 사진=엔시티 드림 공식 SNS 캡처

그룹 엔시티 드림 / 사진=엔시티 드림 공식 SNS 캡처

그룹 엔시티 드림 / 사진 제공=SM엔터테인먼트

그룹 엔시티 드림 / 사진=엔시티 드림 공식 SNS 캡처

그룹 엔시티 드림(NCT DREAM)이 마크 없이 처음 선보인 정규앨범에서 택한 것은 파격적인 변화보다 익숙한 색깔의 유지였다. 강렬한 랩으로 곡의 분위기를 전환하기보다 여섯 멤버의 목소리와 경쾌한 리듬을 앞세웠다. 마크의 빈자리를 누가 채웠느냐보다 그가 담당했던 역할이 이번 음악에서 어떻게 달라졌는지에 눈길이 간다.엔시티 드림은 지난 9일 정규 6집 'DREAM AFTER DREAM'(드림 애프터 드림)을 발매했다. 지난 4월 마크가 팀을 떠난 뒤 런쥔, 제노, 해찬, 재민, 천러, 지성 등 여섯 명이 처음으로 내놓은 정규앨범이다. 데뷔 10주년을 맞아 발표한 이번 앨범에는 타이틀곡 'Boogie Woogie'(부기우기)를 비롯해 총 10곡이 수록됐다.마크는 엔시티 드림에서 랩을 담당하는 것 이상의 역할을 해왔다. 'Hot Sauce'(맛), 'Glitch Mode'(버퍼링), 'ISTJ' 등 주요 타이틀곡에서 특유의 날카로운 랩으로 곡의 에너지를 끌어올렸다. 도입부에서 분위기를 잡거나 비트가 바뀌는 지점에서 강한 인상을 남기는 경우도 많았다. 마크의 탈퇴 이후 엔시티 드림이 기존의 음악적 색깔을 어떻게 이어갈지는 이번 컴백의 주요 관심사였다.타이틀곡 'Boogie Woogie'는 1970년대 디스코 펑크에 현대적인 신시사이저를 결합한 댄스곡이다. 경쾌한 퍼커션과 탄력 있는 베이스 라인이 곡을 이끈다. 묵직한 비트로 몰아붙이기보다 일정한 리듬을 유지하면서 자연스럽게 몸을 움직이게 한다. 빈티지한 사운드를 바탕으로 하지만 전체적인 분위기는 가볍고 밝다.곡의 전개도 비교적 단순하다. 프리코러스에서는 스트링 사운드가 더해지며 분위기를 부드럽게 끌어올리고, 후렴에서는 반복적인 멜로디와 여러 멤버의 목소리가 겹치며 에너지를 키운다. "Let's da-da-da-da-dance"와 "Boogie woogie, we go high"처럼 따라 부르기 쉬운 구절이 반복된다. 포스트코러스에서도 상승감을 이어가지만, 갑작스럽게 비트를 바꾸거나 분위기를 뒤집지는 않는다. 처음 형성한 그루브를 끝까지 밀고 가는 방식이다.이러한 구성은 기존 엔시티 드림의 타이틀곡과 차이를 보인다. 'Hot Sauce'는 독특한 샘플과 강렬한 랩, 폭발적인 후렴의 대비가 두드러졌고, 'Glitch Mode'는 전자음과 거친 비트 전환으로 긴장감을 만들었다. 'ISTJ' 역시 힙합과 댄스팝을 오가는 구성 속에서 랩의 존재감이 컸다. 반면 'Boogie Woogie'는 랩으로 분위기를 뒤집기보다 베이스와 퍼커션이 만들어낸 리듬 위에 보컬과 랩을 자연스럽게 얹는다.랩 자체가 크게 줄어든 것은 아니다. 첫 번째 벌스에서는 해찬과 천러의 파트에 이어 제노와 지성이 등장하고, 런쥔과 재민으로 이어진다. 두 번째 벌스에서도 재민과 제노, 지성이 차례로 목소리를 더한다. 브리지에서는 해찬과 제노, 천러가 파트를 주고받는다. 특정 멤버가 긴 랩으로 분위기를 장악하기보다 여러 멤버가 짧은 구간을 나눠 맡으며 곡의 흐름을 이어간다.이전 타이틀곡에서 마크의 랩이 곡의 전환점을 만들었다면, 'Boogie Woogie'에서는 랩도 전체적인 그루브를 유지하는 역할에 가깝다. 제노와 재민, 지성의 랩은 여전히 존재하지만 강한 비트 변화와 맞물려 튀어나오기보다 멜로디 사이에 자연스럽게 섞인다. 랩의 양보다 쓰임새가 달라진 셈이다. 다만 이러한 차이는 마크의 탈퇴뿐 아니라 디스코 펑크라는 장르적 선택에서도 비롯된 것으로 볼 수 있다.그 대신 두드러지는 것은 보컬의 조합이다. 해찬과 천러의 선명한 음색, 런쥔의 부드러운 보컬에 제노와 재민, 지성의 목소리가 번갈아 더해진다. 후렴에서는 개별 멤버의 강한 한 방보다 여러 목소리가 겹쳐지는 순간에 힘이 실린다. 마크가 맡았던 역할을 특정 멤버가 그대로 이어받기보다 여섯 명의 목소리에 맞춰 곡의 무게중심을 조정한 인상이다.이러한 선택은 장점과 한계를 동시에 남긴다. 'Boogie Woogie'는 멜로디가 쉽고 후렴이 반복적이어서 처음 들어도 금세 익숙해진다. 엔시티 드림 특유의 밝고 장난기 있는 에너지도 살아 있다. 반면 전개가 예상 가능한 만큼 강렬하게 기억에 남는 순간은 상대적으로 적다. 이전 타이틀곡들이 예상 밖의 비트 변화와 랩으로 긴장감을 만들었다면, 이번 곡은 듣기 편한 흐름을 유지하는 데 집중한다. 데뷔 10주년이자 6인 체제의 출발점이라는 점을 고려하면 다소 안전한 선택이다.수록곡 'The Sun'(더 선)은 타이틀곡과 다른 방식으로 여섯 멤버의 조합을 보여준다. 신시사이저와 일렉트릭 기타를 바탕으로 한 팝 발라드로, 비교적 단출한 사운드에서 시작해 후반부로 갈수록 악기와 보컬이 쌓이며 규모를 키운다. 'Boogie Woogie'가 리듬으로 에너지를 만든다면 'The Sun'은 목소리의 변화와 감정의 고조로 곡을 이끌어간다.특히 3분을 넘어 천러가 "Today"를 부르는 구간에서 곡의 분위기가 한층 커진다. 악기와 보컬이 겹쳐지며 감정이 절정에 이르고, 앞서 차례로 등장했던 멤버들의 목소리가 하나의 흐름으로 이어진다. 해찬, 런쥔, 천러의 보컬뿐 아니라 제노와 재민, 지성의 멜로디 파트도 자연스럽게 어우러진다. 강한 랩이나 급격한 비트 전환 없이 목소리만으로 곡의 긴장감을 쌓아 올린다는 점에서 이번 앨범의 방향을 잘 보여준다.'Pressure'(프레셔)는 앨범에서 상대적으로 강한 사운드를 담당한다. 일렉트로닉 하우스를 기반으로 묵직한 드럼과 거친 리듬을 앞세워 타이틀곡의 밝은 분위기와 대비를 이룬다. 'Boogie Woogie'가 경쾌한 그루브를 유지하는 데 집중했다면, 이 곡은 강한 비트와 전자음으로 보다 역동적인 분위기를 만든다. 엔시티 드림이 기존에 선보여 온 강렬한 음악도 이번 앨범에서 완전히 사라지지 않았음을 보여준다.'Tumbler'(텀블러)는 분위기를 한층 부드럽게 바꾼다. 레트로 신스팝에 팝 R&B 요소를 결합한 곡으로, 강한 비트나 극적인 전환보다 멜로디와 보컬의 조화에 무게를 둔다. 여러 멤버의 음색이 자연스럽게 어우러지는 구성은 'The Sun'과도 맞닿아 있다. 다만 두 곡이 서로 다른 분위기를 지닌 만큼, 여섯 멤버의 보컬을 활용하는 방식에도 차이를 둔다.앨범 전체를 놓고 보면 엔시티 드림은 특정 장르에만 머무르지 않는다. 디스코 펑크부터 발라드, 일렉트로닉 하우스, 신스팝, 팝 록까지 다양한 스타일을 담았다. 하지만 장르가 달라져도 멤버들의 목소리를 조화롭게 배치하고 밝고 희망적인 분위기를 유지하려는 방향은 비교적 일관적이다. 새로운 사운드를 과감하게 밀어붙이기보다 기존에 잘해 온 음악을 여러 장르 안에서 풀어낸 인상이 강하다.이러한 음악적 방향은 멤버들의 발언에서도 드러난다. 지난 9일 공개된 일문일답에서 천러는 새로운 변화를 시도하기보다 엔시티 드림이 그동안 전해 온 희망과 응원의 메시지를 이어가는 데 집중했다고 밝혔다. 해찬 역시 멤버들이 함께 만들어가는 음악이 곧 팀의 정체성이라는 뜻을 전했다. 여섯 명으로 처음 선보이는 정규앨범이지만, 완전히 새로운 모습을 내세우기보다 기존의 음악적 색깔을 지키겠다는 의지가 읽힌다.마크의 부재가 음악에 아무런 영향을 주지 않았다고 보기는 어렵다. 그가 강한 랩으로 만들어내던 긴장감과 추진력은 'Boogie Woogie'에서 상대적으로 옅어졌다. 그렇다고 랩이 사라지거나 특정 멤버에게 과도하게 집중되지는 않았다. 대신 랩이 곡을 주도하던 자리에 그루브와 보컬 하모니가 들어섰다. 이는 단순한 인원 감소보다 음악을 구성하는 방식의 변화로 읽힌다.'DREAM AFTER DREAM'은 마크의 빈자리를 지우려 애쓰는 앨범도, 완전히 새로운 엔시티 드림을 선언하는 앨범도 아니다. 여섯 명의 목소리로 기존의 색깔을 이어가면서 음악의 무게중심을 조금씩 옮긴 결과물에 가깝다. 안정적인 구성 덕분에 팀의 정체성은 유지됐지만 예상 가능한 전개와 줄어든 음악적 반전은 아쉬움으로 남는다. 데뷔 10주년, 여섯 명으로 다시 출발한 엔시티 드림이 앞으로 보여줘야 할 것은 익숙한 음악을 지키는 능력을 넘어 그 안에서 얼마나 새로운 변화를 만들어낼 수 있느냐다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr