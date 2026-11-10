가수 하성운이 다가오는 겨울, 함께 첫눈 맞고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다. / 사진=텐아시아 DB

가수 하성운이 다가오는 겨울, 함께 첫눈 맞고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 2일부터 지난 8일까지 '다가오는 겨울, 함께 첫눈 맞고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 가수 하성운이다. 하성운은 그룹 워너원 출신으로, 솔로 가수로서 꾸준히 활동을 이어가고 있다. 특유의 감미로운 음색과 안정적인 가창력을 바탕으로 솔로 앨범은 물론 드라마 OST 등 다양한 음악 활동을 펼쳐왔다. 지난해에는 '2025 RETRO & NEWTRO MUSIC' 무대에 오르는 등 공연을 통해 팬들과 만났다. 음악뿐 아니라 예능에서도 활약하며 다채로운 매력을 보여주고 있다.2위에는 그룹 아스트로의 차은우가 이름을 올렸다. 차은우는 지난해 7월 육군 군악대에 입대해 현재 군 복무 중이다. 오는 2027년 1월 27일 전역을 앞두고 있다. 최근에는 군복을 입고 서울 지하철과 음식점 등에서 목격된 모습이 온라인상에 공개돼 화제를 모았다. 차은우는 전역 후 차기작으로 새 드라마 '서라벌 나이프' 출연을 검토 중인 것으로 알려졌다.3위는 그룹 더보이즈의 선우가 차지했다. 선우는 더보이즈의 메인 래퍼로, 뛰어난 랩 실력과 무대 장악력을 바탕으로 팬들의 사랑을 받고 있다. 그룹 활동뿐 아니라 작사와 작곡에도 참여하며 음악적 역량을 드러내 왔다. 특히 멤버 에릭과 함께 스페셜 유닛으로 활동했으며, MBC 라디오 '아이돌 라디오' 시즌4 DJ를 맡아 팬들과 소통하는 등 활동 영역을 넓혔다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '추운 겨울, 따뜻한 붕어빵을 나눠 먹고 싶은 여자 가수는?', '추운 겨울, 따뜻한 붕어빵을 나눠 먹고 싶은 남자 가수는?', '추운 겨울, 따뜻한 붕어빵을 나눠 먹고 싶은 여자 트로트 가수는?', '추운 겨울, 따뜻한 붕어빵을 나눠 먹고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr