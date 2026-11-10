그룹 모모랜드(MOMOLAND)가 데뷔 10주년을 맞아 신곡을 발표한다. / 사진=인연엔터테인먼트

그룹 모모랜드(MOMOLAND)가 데뷔 10주년을 맞아 신곡을 발표한다. / 사진=인연엔터테인먼트

그룹 모모랜드(MOMOLAND)가 데뷔 10주년을 맞아 신곡을 발표한다.모모랜드(혜빈, 제인, 나윤, 주이, 아인, 낸시)는 10일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 싱글 앨범 'Still Valid'를 발매한다.이번 앨범은 2016년 데뷔한 모모랜드가 10주년을 기념해 선보이는 신보다. 오랜 시간 함께해 온 팬들에게 전하는 메시지와 앞으로의 활동에 대한 의지를 담았다.'Still Valid'에는 동명의 타이틀곡과 'lowkey' 등 두 곡이 수록됐다. 두 곡 모두 타이틀곡으로 내세워 서로 다른 분위기의 음악을 선보인다.'Still Valid'는 따뜻한 코드 사운드와 경쾌한 비트, 아련한 멜로디가 어우러진 팝 곡이다. 오랜 시간이 흐른 뒤 다시 만난 이들의 감정을 노래하며, 처음의 설렘이 시간이 지나도 여전히 유효하다는 메시지를 전한다. 또 다른 타이틀곡 'lowkey'는 하우스풍 비트와 반복되는 신스 리프가 특징인 R&B 팝 곡이다. 절제된 사운드와 짧은 후렴구를 통해 가까운 사이에서 느끼는 설렘을 표현했다.특히 이번 앨범에는 "No expiry. You and I, still valid"라는 메시지가 담겼다. 시간이 흘러도 팬들과의 관계는 변하지 않는다는 의미다.모모랜드는 2016년 데뷔 이후 특유의 밝고 경쾌한 음악으로 국내외에서 인기를 얻었다. 데뷔 10주년을 맞은 이들이 이번 신보를 통해 어떤 모습을 보여줄지 관심이 모인다.모모랜드의 새 싱글 'Still Valid'는 10일 오후 6시 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr