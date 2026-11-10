사진 = 이선빈 인스타그램

사진 = 이선빈 인스타그램

사진 = 이선빈 인스타그램

사진 = 이선빈 인스타그램

배우 이선빈이 우아한 드레스 자태를 공개했다.이선빈은 최근 자신의 인스타그램에 "2026 KGMA 🧡"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이선빈은 짙은 브라운 컬러의 원숄더 드레스를 입고 거울 앞에서 셀카를 촬영하고 있다. 한쪽 어깨를 드러낸 채 턱에 주먹을 가볍게 괴고 휴대전화 화면을 바라보는 모습이다. 가슴 아래까지 길게 내려오는 검은 생머리와 화려한 금색 드롭 귀걸이가 어우러져 고혹적인 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 이선빈은 한 손으로 뺨을 감싼 채 거울 속 자신의 모습을 바라보고 있다. 손가락에 낀 금색 반지와 길게 늘어진 귀걸이가 눈길을 끄는 가운데, 살짝 올라간 입꼬리와 또렷한 눈매가 부드러운 매력을 더한다. 어깨와 쇄골이 드러나는 드레스 디자인도 돋보인다.또 다른 사진에서 이선빈은 검은색 커튼을 배경으로 두 손을 허리 앞에 모은 채 정면을 응시하고 있다. 몸을 따라 자연스럽게 잡힌 드레스의 사선 주름이 잘록한 허리선을 강조하며 늘씬한 실루엣을 드러낸다. 긴 생머리를 한쪽 어깨 앞으로 늘어뜨린 모습과 차분한 표정이 세련된 분위기를 완성했다.마지막 사진에서 이선빈은 고개를 옆으로 돌리고 시선을 아래로 내린 채 포즈를 취하고 있다. 한쪽 어깨에서 허리까지 이어지는 드레스의 주름과 자연스럽게 흐르는 긴 머리카락이 어우러져 우아한 자태를 보여준다. 금색 귀걸이와 반지가 은은한 포인트를 더하며 화려한 비주얼을 완성했다.이를 본 팬들은 "골져스하다 선빈아", "너무 매력있습니다", "너무 예뻐", "이선빈님 정말 천사처럼 예뻐요", "극도로 아름다운 배우님", "진짜 미쳤다 너무 예뻐" 등의 댓글을 달았다.앞서 이선빈은 서울 고척스카이돔에서 열린 '제3회 코리아 그랜드 뮤직 어워즈(2026 KGMA)'의 시상자로 이름을 올렸다. KGMA 조직위원회가 발표한 시상자 명단에는 이선빈을 비롯해 고윤정, 이준호, 이채민, 한선화 등 배우들이 포함됐다.특히 이선빈과 한선화는 드라마 '술꾼도시여자들'에서 호흡을 맞춘 인연으로 함께 시상자 명단에 올라 관심을 모았다. 이선빈은 이번 시상식과 관련해 화려한 드레스 차림의 사진을 직접 공개하며 팬들에게 근황을 전했다.한편 연상 배우 이광수과 공개 연애중인 이선빈은 배우 활동과 함께 공식 행사 및 SNS를 통해 팬들과 꾸준히 만나고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr