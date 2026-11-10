배우 곽선영은 시즌 1에 이어 '크래시2'에서 민소희 역을 맡았다. / 사진제공=ENA

배우 곽선영이 '크래시2'로 전작 '허수아비'의 시청률을 뛰어넘고 싶다는 포부를 밝혔다.10일 서울 마포구 스탠포드호텔에서 ENA 새 월화드라마 '크래시2: 분노의 도로'(이하 '크래시2') 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 이민기, 곽선영, 허성태, 이호철, 문희, 지성과 박준우 감독이 참석했다.'크래시2'는 2024년 방영된 '크래시'의 후속작이다. 교통범죄수사팀(T.C.I)이 국가수사본부 소속 광역수사대로 확대되면서 전국에서 벌어지는 교통범죄를 해결하는 이야기를 그린다.곽선영과 박 감독은 '크래시' 시즌1을 시작으로 '메리 킬즈 피플', '허수아비', 이번 '크래시2'까지 네 작품 연속 호흡을 맞춘다. 박 감독은 "주변 동료들과 배우들도 왜 계속 함께하냐고 묻더라. 그때마다 원래 곽선영의 팬이고 좋아하는 배우라 일정만 맞으면 함께한다고 답한다"고 밝혔다. 이어 "여러 작품을 함께하다 보니 곽선영이 잘하는 부분을 알게 됐다. 제가 하나를 요구하면 열을 보여주는 배우다. 그런 과정에서 서로에 대한 믿음이 깊어진 것 같다"고 설명했다.이에 곽선영은 "이렇게 좋게 생각해 주셔서 감사하다. 제가 열을 보여줄 수 있는 건 감독님과 스태프분들이 그만큼 좋은 환경을 만들어 주신 덕분"이라며 공을 돌렸다. 이어 "앞으로도 감독님이 어떤 역할이든 맡겨주신다면 기꺼이 참여하고 싶다. 아주 작은 역할이어도 좋고 대사가 없는 행인 역할이라도 함께하고 싶다"고 애정을 드러냈다.박 감독과의 흥행 시너지에 대한 기대감도 내비쳤다. 곽선영은 "공교롭게도 감독님과 ENA에서 함께한 작품들은 시청률이 잘 나왔다. 이번에도 기대하고 있다"고 말했다. 이어 "가족 싸움이지만 '허수아비'를 이기고 싶다는 생각도 있다"고 덧붙였다. 앞서 두 사람이 함께한 '허수아비'는 최고 시청률 8.1%를 기록한 바 있다.'크래시2'는 오는 16일 오후 10시 ENA에서 첫 방송된다. KT 지니TV와 디즈니+에서도 시청할 수 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr