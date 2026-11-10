오는 18일 첫 방송되는 KBS 드라마스페셜 2026 '사운드:트랙'은 노래 한 곡을 소재로 사랑과 이별, 성장의 이야기를 풀어내는 단막극 시리즈다. / 사진 제공 : KBS 드라마스페셜 2026 ‘사운드:트랙’

오는 18일 첫 방송되는 KBS 드라마스페셜 2026 '사운드:트랙'은 노래 한 곡을 소재로 사랑과 이별, 성장의 이야기를 풀어내는 단막극 시리즈다. / 사진 제공 : KBS 드라마스페셜 2026 ‘사운드:트랙’

배우 우다비가 세상을 떠난 반려묘의 마지막 말을 듣기 위해 나선다. 표예진은 시사 프로그램 PD에서 어린이 프로그램 담당자로 발령받으며 예상치 못한 변화를 맞는다.오는 18일 첫 방송되는 KBS 드라마스페셜 2026 '사운드:트랙'은 노래 한 곡을 소재로 사랑과 이별, 성장의 이야기를 풀어내는 단막극 시리즈다. 42년간 단막극을 선보여 온 KBS가 올해는 음악을 중심으로 서로 다른 두 이야기를 준비했다.첫 번째 작품은 18일 방송되는 '봄 내음보다 너를'이다. 반려묘 하루를 떠나보낸 싱어송라이터 김나은(우다비 분)이 고양이의 마지막 말을 듣기 위해 동물 언어 통역기를 판매했던 잡화점을 찾아가면서 벌어지는 이야기다.나은은 그곳에서 가수를 꿈꾸는 잡화점 주인(강애심 분)을 만난다. 카메라 판매점 아르바이트생 이준영(김현진 분)도 두 사람과 인연을 맺으며 이야기에 합류한다.작품은 세상을 떠난 고양이가 통역기에 메시지를 남겼다는 설정을 통해 반려동물과의 이별을 그린다. 극 중 나은의 자작곡과 강애심이 직접 부르는 '봄 내음보다 너를'도 주요 장면에 사용된다.김영준 감독은 "음악을 만들고 부르면서 상처를 치유해 가는 과정을 따뜻하게 보여주려고 노력했다"고 설명했다. 이사하 작가는 "삶에서 수많은 이별을 겪으며 살아가는 우리에게 작은 위로가 되었으면 한다"고 전했다.우다비와 강애심이 참여한 OST는 방송 다음 날인 19일 정오 발매된다. 앨범에는 'Our days', '여름밤에', '여름밤에 Epilogue' 등이 수록된다.이어 19일 방송되는 '연극이 끝난 후'에서는 표예진이 시사 프로그램 PD 나혜미로 변신한다. 혜미는 뜻하지 않게 어린이 프로그램 '빙구와 뱅구'를 맡게 되면서 새로운 동료들과 일하게 된다.그는 작가 구준영(이기택 분), 새 뱅구 역을 맡은 기봉식(강홍석 분), 꼬마 우체부 역의 임민성(정한솔 분)과 한 팀을 이룬다. 어린이 프로그램을 만드는 어른들의 고충과 그 과정에서 벌어지는 갈등, 로맨스가 이야기의 중심이다.표예진과 이기택은 PD와 작가로 만나 티격태격하는 관계를 연기한다. 강홍석과 정한솔은 어린이 프로그램 속 캐릭터를 맡아 코믹한 장면을 선보일 예정이다.김한슬 감독은 두 배우의 호흡에 대해 "작품 내내 둘이 같이 있는 투 샷을 보기만 해도 기분이 좋았다"고 말했다. 성우진 작가는 "작품의 관전 포인트는 단연 배우들이 빚어내는 반짝이는 연기 앙상블이다"라고 밝혔다.KBS 드라마스페셜 2026 '사운드:트랙'은 오는 18일 오후 9시 50분 '봄 내음보다 너를'로 첫 방송된다. '연극이 끝난 후'는 19일 오후 10시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr