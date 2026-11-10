박지윤, 돌싱 생활 제대로 즐기네…친구한테 '약속 있는 척', 가운 입고 떡볶이 우걱우걱

박지윤이 혼자만의 시간을 즐기는 모습을 공개했다. / 사진=박지윤 SNS 캡처

방송인 박지윤이 이혼 후 혼자만의 시간을 즐기는 돌싱녀의 일상을 자랑했다.박지윤은 9일 자신의 SNS에 "가끔은 혼자있고 싶다규"라고 시작하는 글과 함께 일상을 담은 영상을 게재했다.공개된 영상 속 박지윤은 알록달록한 무늬가 있는 가운을 입고 혼자만의 시간을 보내고 있다. 영상에는 "친구들이 만나자고 해도 약속 있는 척 하는 이유"라는 문구가 삽입돼 웃음을 자아낸다.박지윤은 푸짐하게 주문한 순한맛 떡볶이를 우걱우걱 먹는다. 식사를 마친 뒤에는 침대에서 본격적인 휴식에 돌입했다. 얼굴에 그물 무늬의 마스크팩을 붙인 채 이불을 덮고 누워 드라마를 시청한다. 음료를 마시기도 한다.드라마 시청 중에도 먹방은 이어졌다. 음료를 마시고 찹쌀떡까지 꺼내 먹었다. 누군가를 만나기보다 집에서 먹고 싶은 음식을 마음껏 먹고 시간을 보내는 모습에서 혼자만의 생활을 즐기는 여유가 느껴진다.박지윤은 2009년 KBS 아나운서 출신 최동석과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀으나, 2023년 이혼 절차에 들어갔다. 자녀의 양육권과 친권은 박지윤이 확보한 상태다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr