남편보다 16살 어린 박지현, 애 낳아도 똑같은 비주얼…출산 1개월 만에 외출

채널A '하트시그널3' 출신 박지현이 출산 후 오랜만에 외출에 나섰다.
박지현은 최근 자신의 SNS에 "뉴 아이템 입고 한 달 만에 외출"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.
공개된 사진 속 박지현은 화이트 카디건에 블랙 이너, 회색 플리츠 미니스커트를 매치해 단정하면서도 사랑스러운 스타일링을 완성했다. 여기에 검은색 스타킹과 숄더백을 더해 세련된 분위기를 자아냈다.
특히 출산 후에도 여전한 미모와 늘씬한 몸매가 시선을 사로잡았다. 박지현은 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 거울 셀카를 촬영하며 청순한 매력을 뽐냈다. 출산 후 한 달 만의 외출이라는 사실이 믿기지 않을 만큼 단아한 모습이다.
한편 박지현은 2020년 방송된 채널A '하트시그널3'에 출연하며 얼굴을 알렸다. 이후 2023년 16세 연상의 비연예인 남편과 결혼했으며, 최근 출산 소식을 전했다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
박지현은 최근 자신의 SNS에 "뉴 아이템 입고 한 달 만에 외출"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.
공개된 사진 속 박지현은 화이트 카디건에 블랙 이너, 회색 플리츠 미니스커트를 매치해 단정하면서도 사랑스러운 스타일링을 완성했다. 여기에 검은색 스타킹과 숄더백을 더해 세련된 분위기를 자아냈다.
특히 출산 후에도 여전한 미모와 늘씬한 몸매가 시선을 사로잡았다. 박지현은 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 거울 셀카를 촬영하며 청순한 매력을 뽐냈다. 출산 후 한 달 만의 외출이라는 사실이 믿기지 않을 만큼 단아한 모습이다.
한편 박지현은 2020년 방송된 채널A '하트시그널3'에 출연하며 얼굴을 알렸다. 이후 2023년 16세 연상의 비연예인 남편과 결혼했으며, 최근 출산 소식을 전했다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
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