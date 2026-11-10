남편보다 16살 어린 박지현, 애 낳아도 똑같은 비주얼…출산 1개월 만에 외출

채널A '하트시그널3' 출신 박지현이 출산 후 오랜만에 외출에 나섰다.박지현은 최근 자신의 SNS에 "뉴 아이템 입고 한 달 만에 외출"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 박지현은 화이트 카디건에 블랙 이너, 회색 플리츠 미니스커트를 매치해 단정하면서도 사랑스러운 스타일링을 완성했다. 여기에 검은색 스타킹과 숄더백을 더해 세련된 분위기를 자아냈다.특히 출산 후에도 여전한 미모와 늘씬한 몸매가 시선을 사로잡았다. 박지현은 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 거울 셀카를 촬영하며 청순한 매력을 뽐냈다. 출산 후 한 달 만의 외출이라는 사실이 믿기지 않을 만큼 단아한 모습이다.한편 박지현은 2020년 방송된 채널A '하트시그널3'에 출연하며 얼굴을 알렸다. 이후 2023년 16세 연상의 비연예인 남편과 결혼했으며, 최근 출산 소식을 전했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr