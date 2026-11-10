지성은 2016년 그룹 NCT 멤버로 데뷔했다. / 사진제공=ENA

그룹 NCT 멤버 지성이 연기 도전에 대한 멤버들의 반응을 전했다.10일 서울 마포구 스탠포드호텔에서 ENA 새 월화드라마 '크래시2: 분노의 도로'(이하 '크래시2') 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 이민기, 곽선영, 허성태, 이호철, 문희, 지성과 박준우 감독이 참석했다.'크래시2'는 2024년 방영된 '크래시'의 후속작이다. 교통범죄수사팀(T.C.I)이 국가수사본부 소속 광역수사대로 확대되면서 전국에서 벌어지는 교통범죄를 해결하는 이야기를 그린다.지성은 2016년 NCT로 데뷔해 팀 내 막내로 활동하고 있다. 이번 작품에서도 교통범죄수사팀의 막내 역을 맡은 그는 "같은 막내지만 느낌은 달랐다. NCT 멤버들과는 인생의 절반 이상을 함께 보낸 사이라 형들이 저를 '막내온탑'이라고 부를 정도로 친구처럼 지낸다"고 말했다. 이어 "촬영장에서는 선배님들 곁에서 보고 배울 수 있었다. 두 팀 모두 각자의 따뜻함이 있지만 이번 현장에서는 멋있는 어른들의 모습을 많이 배웠다"고 설명했다.연기 도전에 대한 NCT 멤버들의 반응도 공개했다. 지성은 "멤버들이 저를 정말 많이 놀렸다"며 "'네가 뭔데 저런 선배님들이랑 연기를 하냐'고 장난을 치더라"고 밝혔다. 그러면서 "오히려 그런 반응이 위로가 됐다. 저희만의 응원 방식인 것 같아서 좋았다"고 말해 웃음을 자아냈다.화제가 된 티저 속 상의 탈의 장면에 대해서도 언급했다. 지성은 "예전에 팬들에게 장난으로 25살쯤 복근을 보여주겠다고 약속한 적이 있는데 올해 25살이 됐다. 그 약속을 '크래시2'에서 지키게 됐다"고 말했다. 이어 "촬영 당시 조금 부끄럽긴 했지만 지대세라는 캐릭터의 성격을 잘 보여주는 장면이라고 생각한다. 그래서 더욱 재미있고 소중하게 느껴졌다"고 부연했다.'크래시2'는 오는 16일 오후 10시 ENA에서 첫 방송된다. KT 지니TV와 디즈니+에서도 시청할 수 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr