[단독] 리센느, 초동 60만장 찍더니 '겹경사'…내년 2월 단독콘서트 연다

리센느 / 사진=더뮤즈엔터테인먼트

그룹 리센느가 쿠팡플레이와 손잡고 단독 콘서트를 개최한다. 초동 60만 장을 돌파한 데 이어 겹경사다.10일 텐아시아 취재 결과 리센느는 내년 2월 서울에서 단독 콘서트를 개최하고 팬들과 만날 계획이다. 리센느가 국내에서 단독 공연을 여는 것은 지난 4월 서울 NOL 씨어터 합정 동양생명홀에서 개최한 무료 스페셜 콘서트 '걸 그루브' 이후 약 10개월 만이다.리센느는 최근 새 앨범 활동을 시작했다. 지난 3일 미니 4집 'PULSE'(펄스)를 발매하고 타이틀곡 'With'(위드)를 선보였다. 앞서 리메이크곡을 발표한 적은 있지만, 올해 'LOVE ATTACK'(러브 어택)이 음원 차트에서 역주행한 이후 자신들의 신곡을 담아 내놓은 첫 앨범이다. 아이돌 그룹이 새 앨범 발매 이후 콘서트로 활동을 이어가는 경우가 많은 만큼, 리센느의 다음 단독 콘서트가 언제 열릴지도 관심사였다.이번 앨범은 발매 첫 일주일 동안 60만2688장이 팔리며 자체 최고 초동 판매량을 기록했다. 데뷔 후 처음으로 하프 밀리언셀러에 올랐으며, 타이틀곡 'With' 역시 멜론 TOP100과 벅스·지니뮤직 실시간 차트에서 1위를 차지했다. 리센느는 신곡 발매에 이어 단독 콘서트 소식까지 전하며 상승세를 이어갈 전망이다.앞서 온라인상에서는 거제 시내에 게시된 리센느 관련 현수막이 화제가 됐다. 해당 현수막에는 "11월 11일 기대해도 좋을 소식, 거제시 홍보대사 리센느"라는 문구가 흰색 글씨로 적혀 있다. 하단에는 리센느와 온라인동영상서비스(OTT) 쿠팡플레이의 로고가 나란히 들어갔다. 비슷한 현수막은 거제 농수산물종합유통센터 건물 외벽에서도 발견됐다. 두 현수막 모두 구체적으로 어떤 행사에 대한 내용인지는 전하지 않았고, 팬들 사이에서는 여러 추측이 이어졌다.현수막이 예고한 소식은 리센느의 단독 콘서트와 관련된 것으로 확인됐다. 리센느는 쿠팡플레이와 함께 2027년 2월 서울에서 단독 콘서트를 개최할 예정이다. 공연 티켓 예매는 오는 12월 시작될 가능성이 높다.거제는 리센느와 인연이 깊은 지역이다. 멤버 원이의 고향이자, 올해 리센느의 인기를 끌어올린 '거제 야호' 유행어가 탄생한 곳이기도 하다. 리센느는 지난 5월 거제시 홍보대사로 위촉됐으며, 9월에는 거제시의회가 리센느 멤버 전원에게 명예시민증을 수여하는 안건을 의결했다. 이에 따라 지역사회에서 리센느의 새 콘서트 소식을 축하한 것으로 해석된다.리센느는 쿠팡플레이와도 인연을 이어오고 있다. 리센느는 지난 8월 서울월드컵경기장에서 열린 '2026 쿠팡플레이 시리즈' 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기에서 하프타임 공연을 펼쳤다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr