사진 = 9기 옥순 인스타그램
사진 = 9기 옥순 인스타그램
'나는 솔로' 9기 옥순이 가을의 끝자락에서 포착한 소소한 일상을 공개했다.

9기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "내 마음은 아직 가을인데,, 가을의 끝자락 이모저모"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.

공개된 사진 속 9기 옥순은 크림색 니트에 흰색 스카프를 두른 채 테이블에 앉아 포카치아 샌드위치를 자르고 있다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 옥순은 음식을 내려다보며 은은한 미소를 짓고 있다. 부드러운 색감의 옷차림과 수수한 메이크업이 어우러져 청순한 매력을 더한다.
사진 = 9기 옥순 인스타그램
사진 = 9기 옥순 인스타그램
이어진 사진에서 9기 옥순은 분홍빛으로 물든 풀밭 사이에 서서 카메라를 바라보고 있다. 넉넉한 체크 셔츠에 짙은색 바지를 매치한 편안한 차림으로 두 팔을 가볍게 교차한 채 미소를 띠고 있다. 긴 머리를 자연스럽게 내린 모습과 잔잔한 표정이 가을 풍경 속에서 차분한 분위기를 자아낸다.

마지막 사진에서 9기 옥순은 베이지색 트렌치코트에 검은색 와이드 팬츠를 입고 벽화 앞에 서 있다. 어깨에 짙은색 가방을 멘 채 한 손을 코트 주머니에 넣고 옆을 바라보는 모습이다. 단정하게 내려오는 긴 머리와 여유 있는 실루엣의 코트가 어우러져 세련된 가을 패션을 완성했다.
사진 = 9기 옥순 인스타그램
사진 = 9기 옥순 인스타그램
앞서 9기 옥순은 자신의 SNS에 "을지로 김사랑 굿바이"라며 퇴사 소식을 알린 바 있다. '을지로 김사랑'은 을지로에 위치한 외국계 광고회사에 다니며 배우 김사랑을 닮은 외모로 불린 데서 붙은 별명이다.

한편 9기 옥순은 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 출연 이후 스핀오프 프로그램 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에서도 얼굴을 알렸다. 특히 '옥순 특집'에 출연해 솔로남녀들과 인연을 알아가는 모습을 보여주며 화제를 모은 바 있다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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