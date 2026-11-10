사진 = 9기 옥순 인스타그램

사진 = 9기 옥순 인스타그램

사진 = 9기 옥순 인스타그램

'나는 솔로' 9기 옥순이 가을의 끝자락에서 포착한 소소한 일상을 공개했다.9기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "내 마음은 아직 가을인데,, 가을의 끝자락 이모저모"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 9기 옥순은 크림색 니트에 흰색 스카프를 두른 채 테이블에 앉아 포카치아 샌드위치를 자르고 있다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 옥순은 음식을 내려다보며 은은한 미소를 짓고 있다. 부드러운 색감의 옷차림과 수수한 메이크업이 어우러져 청순한 매력을 더한다.이어진 사진에서 9기 옥순은 분홍빛으로 물든 풀밭 사이에 서서 카메라를 바라보고 있다. 넉넉한 체크 셔츠에 짙은색 바지를 매치한 편안한 차림으로 두 팔을 가볍게 교차한 채 미소를 띠고 있다. 긴 머리를 자연스럽게 내린 모습과 잔잔한 표정이 가을 풍경 속에서 차분한 분위기를 자아낸다.마지막 사진에서 9기 옥순은 베이지색 트렌치코트에 검은색 와이드 팬츠를 입고 벽화 앞에 서 있다. 어깨에 짙은색 가방을 멘 채 한 손을 코트 주머니에 넣고 옆을 바라보는 모습이다. 단정하게 내려오는 긴 머리와 여유 있는 실루엣의 코트가 어우러져 세련된 가을 패션을 완성했다.앞서 9기 옥순은 자신의 SNS에 "을지로 김사랑 굿바이"라며 퇴사 소식을 알린 바 있다. '을지로 김사랑'은 을지로에 위치한 외국계 광고회사에 다니며 배우 김사랑을 닮은 외모로 불린 데서 붙은 별명이다.한편 9기 옥순은 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 출연 이후 스핀오프 프로그램 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에서도 얼굴을 알렸다. 특히 '옥순 특집'에 출연해 솔로남녀들과 인연을 알아가는 모습을 보여주며 화제를 모은 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr