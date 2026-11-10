배우 이효정의 아들 이유진이 11월 결혼을 앞두고 예비 신부 차경은을 최초 공개한다. / 사진=SBS ‘동상이몽 2’

배우 이효정의 아들 이유진이 11월 결혼을 앞두고 예비 신부 차경은을 최초 공개한다. / 사진=SBS ‘동상이몽 2’

배우 이효정의 아들 이유진이 11월 결혼을 앞두고 예비 신부 차경은을 최초 공개한다.10일 방송되는 SBS '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 이유진과 차경은이 새로운 운명 부부로 합류해 결혼을 앞둔 일상을 공개한다.이유진과 차경은은 배우와 감독으로 만나 연인으로 발전했다. 예비 신부 차경은은 누적 조회수 6500만 회를 기록한 인기 웹드라마의 주연으로 활약했으며, 'SNL' 크루로도 활동한 배우다.특히 두 사람의 집안이 눈길을 끈다. 이유진의 아버지는 배우 이효정, 작은아버지는 배우 이기영이다. 여기에 차경은의 가족들 역시 배우로 활동하고 있다는 사실이 공개된다. 두 사람의 결혼으로 양가를 합쳐 배우만 6명인 가족이 탄생하게 됐다.이날 방송에서는 이효정의 색다른 모습도 공개된다. 46년 차 배우인 그는 새롭게 이전한 정육 식당을 홍보하기 위해 아들 이유진과 함께 릴스 촬영에 나선다. 이효정은 그룹 에이티즈 최산의 'BAD' 챌린지에 도전한다. 특히 예비 며느리 차경은의 부탁에 파격적인 노출까지 감행하고, 평소의 중후한 이미지와는 다른 춤을 선보여 현장을 놀라게 한다.이유진과 차경은의 상견례 현장도 공개된다. 양가 가족들은 처음 만난 자리에서도 화기애애한 분위기를 이어간다. 그러나 예상치 못한 상황이 벌어지면서 가족들이 하나둘 눈물을 보이기 시작한다.상견례를 지켜보던 스튜디오 출연진들 역시 눈시울을 붉혔다고 전해진다. 결혼을 앞둔 두 사람의 가족에게 어떤 일이 있었던 것인지 관심이 쏠린다.'동상이몽2'는 10일 오후 10시 40분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr