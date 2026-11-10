이효리가 진행을 맡은 '연애전쟁'이 첫 방송 5개월 만에 시즌1을 마무리했다. / 사진제공=JTBC

이효리가 진행을 맡은 '연애전쟁'이 첫 방송 5개월 만에 시즌1을 마무리했다. / 사진제공=JTBC

이효리가 진행을 맡은 '연애전쟁'이 첫 방송 5개월 만에 시즌1을 마무리했다. / 사진제공=JTBC

이효리가 진행을 맡은 '연애전쟁'이 첫 방송 5개월 만에 시즌1을 마무리했다. 마지막 방송에서 이효리는 9년째 연애 중인 커플에게 자신을 믿고 살아가라는 조언을 건네며 프로그램을 마무리했다.지난 9일 방송된 JTBC '연애전쟁' 20회에는 9살 연상연하 커플인 49세 라이브 커머스 대표 여자친구와 40세 공연예술가 남자친구가 출연했다. 두 사람은 9년간 연애하며 서로의 일을 도왔지만, 정반대의 성격으로 갈등을 겪고 있었다.여자친구는 남자친구에게 운전과 택배 배송 등 회사 업무를 맡겼다. 남자친구는 여자친구의 일을 돕느라 정작 자신의 공연 연습에 집중하지 못했다. 여자친구는 남자친구의 일 처리가 마음에 들지 않을 때마다 언성을 높였고, 다른 사람들이 있는 자리에서도 불만을 쏟아냈다. 이를 지켜본 서장훈은 "참는 회로가 고장 난 것 같다. 다른 사람에 대한 배려가 없다. 무례하다"고 지적했다.반면 남자친구에게도 문제가 있었다. 여자친구는 코로나19로 남자친구의 일이 끊겼을 당시 생계를 책임졌으며, 그의 사업 계획까지 챙겨왔다. 그러나 남자친구는 여자친구가 준비해 둔 법인 전환을 계속 미루는 등 소극적인 태도를 보였다. 이에 김희철은 "남친이 상대의 화를 부르는 스타일"이라고 말했다.서장훈은 두 사람에게 관계의 방식을 바꿔야 한다고 조언했다. 그는 "남친이 바뀌기를 바라는 건 불가능하다"며 "개인 비서를 쓰고 남친은 남친으로만 남기는 것 말고는 방법이 없다"고 강조했다. 소녀시대 유리 역시 "상대가 내가 원하는 이상형이 되었으면 좋겠다는 욕심이 서로를 갉아먹는 것 같다"며 서로의 모습을 인정할 필요가 있다고 짚었다.이효리는 여자친구의 성향에 공감하며 "여친은 태어나기를 여장부로 태어났고, 내가 내 일 해서 먹고살아야 하는 사람"이라고 말했다. 이어 "누구한테 기대려고 하지 말고 자기 자신을 믿고 내가 열심히 잘 살면 된다", "우리는 착한 남자 만나야 한다"고 조언했다. 또한 이효리는 "남친을 더 멋진 사람, 더 좋은 사람으로 성장시켜주려고만 하지 말고 '지금 너무 멋있다' 그런 말만 해주라"며 상대를 있는 그대로 받아들이라고 당부했다.고민 끝에 두 사람은 이별 대신 관계를 이어가기로 결정했다. 여자친구는 "남친을 바꾸려 하지 말고 있는 그대로 받아들이라는 얘기를 듣고 생각이 많아졌다"며 서로 이해하고 노력하겠다는 뜻을 밝혔다. 남자친구 역시 "앞으로는 여친을 지켜줄 수 있도록 노력하겠다. 오랫동안 건강하게 지내자"고 화답했다.'연애전쟁'은 지난 6월 23일 첫 방송을 시작해 20회를 끝으로 시즌1을 마쳤다. 총 19쌍의 커플이 출연했으며, 이 가운데 5쌍이 이별을 선택했다. 4회에 출연한 '띠동갑 커플'과 5회의 '돌싱 커플'은 결혼으로 이어졌다.프로그램은 13회에서 최고 시청률 2.3%를 기록했으며, 마지막 회는 2049 남녀 타깃 시청률 1.0%를 나타냈다. 시즌1을 마무리한 '연애전쟁'은 다음 시즌을 예고했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr