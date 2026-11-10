블랙핑크 멤버 제니가 국내 휴양지에서 휴식을 취하고 있다. / 사진=제니 SNS

블랙핑크 멤버 제니가 국내 휴양지에서 휴식을 취하고 있다. / 사진=제니 SNS

그룹 블랙핑크 제니가 충북 충주에서 온천욕을 즐긴 사실이 알려졌다.제니는 최근 자신의 인스타그램에 "the only two ways i know how to heal"(내가 치유되는 유일한 두 가지 방법)이라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 제니가 비키니를 착용한 채 햇살이 내리쬐는 자연 속 물가에서 여유로운 시간을 보내고 있다. 이후 제니가 선택한 휴식 공간이 해외 유명 휴양지가 아닌 국내 충청북도 충주시에 있는 럭셔리 온천 호텔로 알려지면서 주목받고 있다.알려진 바에 따르면 실제로 제니의 방문 소식이 전해진 후 해당 장소 일대의 온천 시설을 찾으려는 관광객들의 문의가 증가한 것으로 전해졌다.한편 제니는 지난 8월 디지털 EP '폴른 엔젤'(FALLEN ANGEL)을 발매했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr