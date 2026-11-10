곽튜브 아들이 남다른 친화력을 보여준다. / 사진제공=KBS '슈퍼맨이 돌아왔다'

곽튜브가 아들과 복합문화공간을 찾는다. / 사진제공=KBS '슈퍼맨이 돌아왔다'

유튜버 곽튜브(곽준빈)가 자신과 달리 사교적인 아들 태산이의 모습에 놀라움을 표했다.오는 11일 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 643회는 '자, 이제 떠나요! 행복으로' 편으로 꾸며진다. 이날 곽튜브는 아들 태산이에게 또래 친구들을 만들어주기 위해 복합문화공간을 찾는다.태산이는 아빠 곽튜브를 쏙 빼닮은 외모로 눈길을 끈다. 동그란 얼굴에 통통한 볼살, 오밀조밀한 이목구비까지 아빠를 연상케 하는 붕어빵 비주얼을 자랑한다. 외모는 아빠와 똑 닮았지만 성격만큼은 정반대다. 내향적인 곽튜브와 달리 태산이는 처음 만난 친구에게도 스스럼없이 다가가며 남다른 사교성을 보여준다.태산이는 처음 만난 친구들에게 거리낌 없이 다가가며 남다른 친화력을 보여준다. 친구의 어깨를 토닥거리며 반가움을 표현하는 등 낯을 가리지 않는 모습으로 아빠 곽튜브를 놀라게 한다. 이를 지켜보던 곽튜브는 "제가 내향형인데, 사교적인 태산이 너무 신기하다"며 자신과 다른 아들의 성격에 감탄한다.태산이는 또래 친구들과 어울리며 연신 미소를 짓는다. 기분이 좋아진 태산이는 특유의 반달 눈웃음을 선보이며 즐거워한다.이어 태산이는 호박 모양의 탈과 의상을 착용하고 '호박 요정'으로 변신한다. 작은 손으로 호박씨를 만지며 촉감놀이에 집중하는 모습도 공개될 예정이다.곽튜브와 아들 태산이의 일상은 오는 11일 오후 8시 30분 방송되는 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr