사진 = 심은진 인스타그램

베이비복스 출신 배우 심은진이 바쁜 하루를 보낸 근황과 함께 자연스러운 일상을 공개했다.심은진은 최근 자신의 인스타그램에 "오늘 뭐했다고 벌써 밤이네 아, 여기저기 다녀오긴 했구나.. 😅"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 심은진은 갈색 소파에 기대 누운 채 카메라를 바라보고 있다. 검은색 긴소매 상의를 입고 한쪽 팔을 들어 손을 이마 위에 얹은 모습으로, 손가락 사이로 드러난 눈빛과 입술을 동그랗게 내민 표정이 귀여운 매력을 자아낸다. 화장기 옅은 얼굴에 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 모습에서는 편안하고 수수한 분위기가 느껴진다.특히 심은진은 별다른 꾸밈 없이 얼굴을 가까이 담은 셀카에서도 또렷한 이목구비와 맑은 피부를 드러내 눈길을 끈다.한편 심은진은 최근 베이비복스 멤버 이희진과 함께 유튜브 채널 '심은진 이희진_찐자매 cross'를 통해 다양한 일상을 공개하고 있다. 지난 9월에는 송편 만들기 콘텐츠에서 시어머니를 '엄마'라고 부르게 된 사연을 전하며 가족과의 일상을 소개하기도 했다.또한 지난 6월에는 베이비복스 완전체로 SBS '아니 근데 진짜'에 출연해 멤버들과 함께 활동 당시의 추억과 재결합에 관한 이야기를 나눴다.심은진은 유튜브 콘텐츠와 SNS를 통해 팬들과 꾸준히 소통하며 활동을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr