그룹 블랙핑크 멤버 지수가 공식석상에서 미소를 보이고 있다. / 사진=텐아시아DB

사진=SBS 공식 유튜브 채널

블랙핑크 지수가 YG엔터테인먼트(이하 YG) 연습생 시절 평가 시스템을 일화를 꺼냈다.10일 SBS 공식 유튜브 채널에는 그룹 블랙핑크 멤버 지수와 그룹 트와이스 멤버 나연이 예능 '틈만나면'에 출연한 영상이 선공개됐다.이날 지수는 연습생 시절을 떠올렸다. 그는 "고2 때부터 연습생을 시작했다. 늦게 했다"라고 밝혔다.특히 지수는 YG의 냉정했던 평가 시스템을 공개하기도 했다. 그는 "우리는 점수표를 붙이고 나갔다"며 평가 결과가 연습생들에게 공개됐었다고 떠올렸다.지수는 "평가가 끝난 뒤 저희가 기다리고 있으면 평가지가 온다"며 "그걸 누가 붙이고 간다. 거기에 1등부터 10등까지 있고 뒤에 떨어지는 애들은 이름 색깔이 약간 다르다. 그럼 그날 집에 가는 거다"라고 구체적으로 설명했다. 이를 들은 유재석 역은 "얼마나 살벌하냐고. 그 어린 나이에"라며 안타까워했다.나연은 중학교 3학년 때부터 연습생 생활을 시작했고 6년간 트레이닝을 끝에 데뷔했다. 유재석은 "그게 그냥 하는 게 아니지 않나. 월말 평가 이런 거 해가지고"라고 언급해 지수와 나연의 공감대를 얻기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr