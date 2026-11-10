사진=이소라 SNS

가수 이소라가 전 소속사 대표를 상대로 자신의 대표곡 45곡에 대한 저작인접권 압류 절차를 밟은 가운데, 전 소속사 대표의 수십억원대 횡령 의혹이 법적 대응의 원인으로 알려졌다.9일 일간스포츠 보도에 따르면 이번 이소라와 김 전 대표의 법적 분쟁은 김 전 대표의 횡령 의혹에서 비롯된 것으로 전해졌다. 김 전 대표는 이소라의 음원 유통사와 공연 기획사에서 받은 선급금을 횡령한 의혹을 받고 있다. 관련 금액은 최소 수십억원에 이르는 것으로 알려졌다.김 전 대표는 이소라와 20년 넘게 일한 매니저이자 전 소속사 세이렌을 운영했던 인물이다. 이소라는 수년 전 관련 문제를 인지했지만, 오랜 기간 함께한 매니저와 법적 분쟁을 벌이는 상황을 피하고자 외부에 알리지 않은 채 해결을 시도한 것으로 전해졌다.그러나 시간이 지나도 피해 회복이 제대로 이뤄지지 않자 법적 조치를 결정한 것으로 알려졌다. 이소라 측은 그 과정에서 과거 발표한 음원들의 저작인접권을 압류 대상으로 삼았다.저작인접권은 작사가와 작곡가가 갖는 저작권과 구분되는 권리다. 노래를 부른 가수 등 실연자와 음반을 제작한 주체에게 각각 인정된다. 이번 법원의 결정은 압류 대상이 된 권리를 김 전 대표가 임의로 처분하지 못하도록 제한하는 조치다.현 소속사 마레힘도 전 소속사와의 관계를 정리하게 된 배경을 설명했다. 마레힘은 공식 입장을 통해 "오랜 시간 함께해 온 전 소속사였지만, 여러 상황을 종합적으로 고려한 결과 더 이상 신뢰관계를 유지하기 어렵다고 판단했다"며 "이에 전 소속사와의 관계를 정리하고, 아티스트의 정당한 권리와 음악적 자산을 보호하기 위해 필요한 법적 절차를 진행하고 있다"고 밝혔다.이어 소속사 측은 "현재 관련 사안에 대한 절차가 진행 중인 만큼, 확인되지 않은 사실에 대한 추측이나 확대 해석은 자제해 주시길 정중히 부탁드린다"며 "마레힘은 앞으로도 아티스트 이소라의 권익 보호와 안정적인 음악 활동을 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.앞서 이소라는 지난 2월 전 소속사 세이렌의 김모 전 대표를 상대로 '바람이 분다' 등 45곡의 음반 관련 저작인접권을 압류해 달라고 법원에 신청했다. 법원은 이소라 측의 신청을 받아들여 압류명령을 내렸다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr