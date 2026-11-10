성시경, 침착맨, 김풍이 '시침풍' MC를 맡았다. / 사진제공=SBS

가수 성시경과 유튜버 침착맨, 방송인 김풍이 SBS 새 예능프로그램 '시침풍-시대침투풍류회'에서 MC로 뭉친다.SBS 신규 예능 '시침풍-시대침투풍류회'(이하 '시침풍')는 성시경, 침착맨, 김풍이 진행하는 토크 프로그램이다. 시대를 넘나드는 이야기부터 일상적인 고민까지 다양한 주제를 놓고 세 사람이 자유롭게 의견을 나누는 형식이다.서로 다른 분야에서 활동해 온 세 사람의 조합이 눈길을 끈다. 성시경은 오랜 라디오 DJ 경험과 다양한 방송 진행 경력을 바탕으로 게스트와 대화를 이끌 예정이다. 톰 크루즈 등 해외 스타들과도 인터뷰를 진행했던 만큼 편안하면서도 깊이 있는 대화를 선보일 것으로 기대된다.침착맨은 누적 조회수 69억 뷰를 기록한 인기 크리에이터다. 기존 토크쇼의 틀에 얽매이지 않는 자유로운 입담과 독특한 시각으로 프로그램에 재미를 더할 예정이다. 웹툰 작가이자 방송인으로 활동 중인 김풍은 요리와 예능 등 다양한 분야에서 쌓은 경험을 바탕으로 대화에 참여한다.'시침풍'은 AI 기술을 활용해 게스트의 과거를 돌아보는 코너를 선보인다. 제작진은 AI 전문가와 함께 개발한 검색 도구를 통해 게스트에게 특별한 의미가 있는 특정 날짜의 뉴스와 음악, 음식, 유행 등을 살펴볼 계획이다. 이를 소재로 당시의 기억과 현재의 이야기를 연결하며 대화를 이어간다.시청자들의 사연을 다루는 코너도 마련된다. 공식 웹게시판 '시대침투판'과 오픈 채팅방을 통해 접수한 사연을 놓고 세 MC가 각자의 관점에서 의견을 나눈다. 가벼운 일상 이야기부터 진지한 고민까지 폭넓게 다룰 예정이다.프로그램에는 다양한 분야의 게스트들도 출연한다. 출연자들은 자신의 인생에서 특별한 의미가 있는 '그날'을 주제로 세 MC와 이야기를 나누게 된다. 시청자 사연은 공식 홈페이지를 통해 접수할 수 있다.'시침풍'은 오는 12월 첫 촬영을 시작하며, 내년 1월 SBS에서 방송될 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr