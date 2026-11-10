그룹 젝스키스 출신 이재진/사진=이재진 SNS

/사진=YG엔터테인먼트

그룹 젝스키스 출신 이재진이 연말 공연에 참여하지 않겠다는 입장을 밝혔다. 그는 행사 주최 측이 팬들에게 개인 계좌로 티켓 대금을 입금받고서 환불 요청에도 응하지 않았다는 사실을 확인했다며 지적했다.이재진은 자기 SNS 계정을 통해 10일 공식 입장문을 냈다. 그는 "최근 논의되었던 인스파이어 연말 행사와 관련해 출연 불참 결정 및 그에 관한 정확한 사실관계를 밝히고자 한다"고 전했다.논란이 된 행사는 오는 12월 15일과 16일 인천 영종도 인스파이어 리조트에서 열릴 예정인 'THE TREE in INSPIRE-젝키의 못다 한 이야기'다. 젝스키스 출신 고지용과 장수원, 이재진이 함께하는 연말 디너쇼 형태로 기획됐다.이재진은 이번 행사에 대해 "주최 측의 기획서 제안으로 논의되기 시작했다"고 설명했다. 그는 "출연 협의 당시 주최 측으로부터 공식 예매처가 아닌, 개인 계좌를 통한 현금으로 결제하는 방식에 대해 사전에 안내받은 사실이 없다"고 밝혔다.이어 이재진은 "팬들의 제보를 통해 마운틴무브먼트스토리 황지선 대표가 팬들에게 개별적으로 연락해 개인 계좌로 대금을 입금받고 있다는 사실을 알게 됐다"고 주장했다. 환불을 요청했지만 돈을 돌려받지 못한 팬들이 있다는 사실도 여러 차례 확인했다고 덧붙였다.이재진은 팬들에게 금전적 피해가 발생할 가능성을 우려해 주최 측에 미환불 건에 대해 환불을 서두를 것을 요구했다고 밝혔다. 티켓 판매 역시 공식 예매처를 통해 진행해 달라고 요청했지만, 관련 문제가 해결되지 않아 행사에 참여하지 않기로 했다는 설명이다.출연 계약도 체결하지 않았다고 강조했다. 이재진은 "주최 측에도 불참 의사를 여러 차례 전달했고, 주최 측 역시 알겠다는 취지로 답변했다"며 "출연 관련 협의는 최종 계약 체결로 이어지지 않았고 난 해당 계약서에 서명하지 않았다"고 말했다.또한, 이날 입장문에서 이재진은 "불참 의사를 전달한 이후에도 주최 측이 내 이름과 사진을 행사 홍보에 계속 사용하고 있다"며 꼬집었다. 그는 "일부 보도에서 자신이 행사를 직접 기획하거나 추진한 것으로 전달되고 있다"면서 "사실과 다르다"라고 반박했다. 이재진은 주최 측이 먼저 제안한 행사에 출연을 협의했을 뿐, 기획 과정에 직접 관여하지 않았다는 입장이다.이에 이재진은 주최 측에 자신의 이름과 사진을 활용한 홍보를 즉시 중단할 것을 요구했다.끝으로 그는 "이번 입장은 팬 여러분의 피해를 예방하고, 사실과 다른 정보로 인해 발생하는 혼란을 바로잡기 위한 것"이라며 "앞으로도 팬 여러분의 신뢰와 안전을 최우선으로 생각하겠다"고 밝혔다.앞서 해당 행사는 최대 89만8400원이라는 가격이 알려지면서 고가 티켓 논란에 휩싸였다. 이에 주최사 마운틴무브먼트스토리는 해당 금액이 공연 관람료가 아니라 호텔 객실 요금의 예시라고 해명했다. 고지용의 출연을 둘러싼 팬들의 반발에 대해서도 젝스키스의 공식 재결합이나 고지용의 팀 복귀를 추진하는 자리는 아니라고 설명했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr