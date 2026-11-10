사진 = 경리 인스타그램

사진 = 경리 인스타그램

사진 = 경리 인스타그램

사진 = 경리 인스타그램

그룹 나인뮤지스 출신 경리가 가을 분위기가 물씬 풍기는 일상 사진을 공개했다.경리는 최근 자신의 인스타그램에 "하 가을 조금만 더 줘요.."라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 경리는 단풍이 물든 거리에서 아이보리색 퍼 스타일의 카디건과 짧은 베이지색 하의를 매치한 채 포즈를 취하고 있다. 검은색 스타킹에 롱부츠를 신어 늘씬한 각선미를 강조했으며 긴 웨이브 머리를 늘어뜨린 채 고개를 숙이고 가방에 손을 얹은 모습이 눈길을 끈다. 풍성한 상의와 짧은 하의가 어우러져 감각적인 가을 패션을 완성했다.이어진 사진에서 경리는 길가의 안전 난간에 걸터앉아 두 손을 무릎 위에 모으고 아래를 바라보고 있다. 한쪽 다리를 앞으로 길게 뻗은 자세로 슬림한 다리 라인을 드러냈으며 옆에 놓인 연한 금색 가방이 의상과 자연스럽게 어우러진다. 차분한 표정과 길게 흘러내린 검은 머리카락이 세련된 분위기를 더했다.또 다른 사진에서 경리는 커다란 피자를 카메라 가까이 내밀며 장난스러운 표정을 짓고 있다. 흰색 티셔츠를 입고 풍성한 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 모습으로, 커다란 눈을 동그랗게 뜬 채 피자 너머로 카메라를 바라보고 있다. 도톰한 피자 위에 다양한 토핑이 가득 올라간 모습도 시선을 사로잡는다.마지막 사진에서 경리는 검은색 아우터에 검은색 뿔테 안경을 착용한 채 카메라를 내려다보고 있다. 한 손을 턱에 가져다 댄 포즈와 살짝 벌린 입술이 도회적인 분위기를 자아낸다. 자연스럽게 흩어진 긴 머리와 올블랙 스타일링이 어우러져 시크한 매력을 드러냈다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "너무 귀엽 ", "너무 예뻐", "스타일이 독보적이에요", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "아 너무 예쁘고요 느낌 너무 좋구요" 등의 댓글을 달았다.한편 1990년생으로 36세인 경리는 나인뮤지스 출신 가수 겸 배우로 현재 ENA/SBS Plus '나는솔로 그 후 사랑은 계속된다'와 함께 SNS를 통해 다양한 일상과 패션을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr