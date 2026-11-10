이성욱이 김지원과 대립 관계를 벗어나 협력했다. / 사진제공=SBS '닥터X: 하얀 마피아의 시대'

이성욱이 김지원과 대립 관계를 벗어나 협력했다. / 사진제공=SBS '닥터X: 하얀 마피아의 시대'

배우 이성욱이 '닥터X: 하얀 마피아의 시대'에서 김지원과 대립하던 관계를 벗어나 협력하는 모습을 보였다.이성욱은 SBS 드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X')에서 구서대학교 서남병원 일반외과·신경외과 더블보드 교수 배흥곤 역으로 출연 중이다. 배흥곤은 자신의 실력에 자부심이 강하고 권위적인 태도를 보이지만, 때로는 인간적인 모습을 나타내는 인물이다.극 초반 배흥곤은 계수정(김지원 분)과 여러 차례 갈등을 빚었다. 자신의 뜻대로 움직이지 않는 계수정을 못마땅하게 여기며 날을 세웠다. 계수정 역시 배흥곤에게 물러서지 않으면서 두 사람은 팽팽하게 맞섰다.이 과정에서 이성욱은 계수정의 예상치 못한 행동에 당황하거나 불만을 나타내는 배흥곤의 모습을 보여줬다. 두 사람이 서로에게 맞서는 장면에서는 이성욱과 김지원의 대사와 표정 연기가 더해져 웃음을 자아내기도 했다.하지만 지난 10회에서는 배흥곤의 태도에 변화가 생겼다. 그동안 계수정과 대립하던 그는 계수정의 의사로서의 실력을 인정하고 환자를 위해 협력하기로 했다. 후배를 설득하는 과정에서도 이전의 권위적인 모습과 달리 상대의 입장을 이해하려는 태도를 보였다.이성욱은 계수정과 갈등을 빚던 배흥곤이 점차 그를 인정하고 함께 일하는 과정을 연기했다. 특히 계수정의 행동에 예민하게 반응하던 초반과 달리 최근 방송에서는 의료진으로서 책임감을 보이는 모습으로 인물의 변화를 나타냈다.'닥터X'는 매주 금, 토 오후 9시 50분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr