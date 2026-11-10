그룹 아이브 / 사진 제공=스타쉽엔터테인먼트

그룹 아이브(IVE)가 산불 피해 지원과 소방관을 위한 기부 및 재능기부 활동을 인정받아 소방청장 표창을 받았다.10일 희망브리지 전국재해구호협회에 따르면 아이브는 지난 9일 제64주년 소방의 날을 맞아 소방청장 표창을 수상했다. 소방관 지원 활동에 참여하고 소방공무원에 대한 사회적 관심을 높이는 데 기여한 공로를 인정받았다.아이브는 지난 10월 소방청 공식 복지 플랫폼 '소방히어로멤버십'의 목소리 재능기부 프로젝트에 참여했다. 멤버들은 소방관들의 안전을 기원하는 인사와 특별한 날을 축하하는 메시지 등을 녹음해 전달했다.앞서 지난해에는 산불 피해를 입은 이웃들을 돕고 재난 현장에서 근무하는 소방관들의 처우 및 인식 개선을 지원하기 위해 성금을 기부했다. 이번 표창은 이러한 기부와 재능기부 활동을 이어온 데 따른 것이다.아이브는 희망브리지를 통해 "뜻깊은 표창을 받게 돼 정말 감사하고 영광이다"라며 "국민의 안전을 위해 늘 힘써주시는 소방관분들께 존경과 감사의 마음을 전하고 싶다"고 소감을 밝혔다.이어 "앞으로도 주변의 다양한 목소리에 귀 기울이고, 응원의 마음을 더 많은 분들께 전할 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.아이브는 소방관 지원 외에도 재난 피해 복구와 아동·청소년 지원을 위한 기부 활동에 참여해 왔다. 튀르키예·시리아 지진과 홍콩 대형 화재 피해 주민들을 위한 성금을 전달했으며, 결식아동과 소아청소년 환자를 돕는 활동에도 동참했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr