유재석이 이끄는 '틈만나면,'에 지수와 나연이 출연한다. / 사진=텐아시아DB

유재석이 이끄는 '틈만나면,'에 지수와 나연이 출연한다. / 사진제공=SBS

방송인 유재석이 평소 콘서트를 자주 찾는다고 밝히며 공연장에서 느끼는 외로움을 털어놓는다.10일 방송되는 SBS 예능 '틈만나면,'에서는 유재석, 유연석이 블랙핑크 지수, 트와이스 나연과 함께 경기 군포시 산본동을 방문한다.이날 네 사람은 아이돌 팬 활동을 함께하는 모녀를 만난다. 지수와 나연은 팬 문화에 익숙하지 않은 유재석과 유연석을 위해 각종 용어와 콘서트 관람 방법을 설명한다.특히 유재석은 "콘서트를 자주 가는데, 혼자 박수 치는 게 외롭다"며 뜻밖의 고민을 털어놓는다. 이를 들은 나연은 "응원봉은 꼭 있어야 된다"고 조언하며 공연을 더욱 즐겁게 관람할 수 있는 방법을 소개한다.유연석은 아이돌이 착용한 제품을 따라 구매하는 이른바 '손민수템'이 등장하자 "손민수는 동사예요?"라고 묻는다. 이에 지수는 해당 표현의 유래부터 사용 방법까지 차근차근 설명하며 유연석의 궁금증을 풀어준다.이어 네 사람은 모녀를 위한 '포도알 게임'에 도전한다. 콘서트 예매 화면에서 선택할 수 있는 좌석을 뜻하는 '포도알'에서 착안한 게임으로, 병뚜껑을 튕겨 좌석표 위에 올려놓아야 한다.유재석은 게임 규칙을 듣고 "진짜 포도알 같다. 오늘 많은 걸 배워가네"라며 신기해한다. 그러나 본격적인 도전이 시작되자 좀처럼 원하는 자리에 병뚜껑을 올리지 못해 애를 먹는다.이를 지켜보던 지수는 "원래 스탠딩 잡기가 쉽지 않다"며 실제 콘서트 예매 상황에 빗대어 반응한다. 유연석 역시 "포도알 잡기가 어려운 거네"라며 팬들이 겪는 티켓 예매의 어려움을 실감한다. 네 사람이 게임에 성공해 모녀에게 특별한 선물을 안길 수 있을지 관심이 쏠린다.'틈만나면,'은 이날 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr