배우 박민영과 육성재가 '나인 투 식스'에서 오피스 로맨스를 그린다. / 사진제공=SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스'

배우 박민영(40)이 9살 연하 육성재와 나이 차이가 느껴지지 않는 비주얼을 선보였다. 두 사람은 '나인 투 식스'에서 로맨스 호흡을 맞춘다.SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스' 측은 10일 박민영, 육성재, 고수의 모습이 담긴 단체 포스터를 공개했다. 작품은 일에만 몰두해 온 여성이 다정한 남자를 만나면서 일과 사랑, 행복에 대한 생각을 바꿔가는 과정을 그린 로맨스 드라마다.극 중 박민영은 워커홀릭 법무팀 차장 강이지 역을 맡았다. 육성재는 밝고 다정한 성격의 인턴 한선우를, 고수는 뛰어난 업무 능력을 갖춘 본부장 박현태를 연기한다. 세 사람은 같은 직장에서 일하며 각기 다른 성격과 업무 방식으로 호흡을 맞출 예정이다.공개된 포스터에는 강이지, 한선우, 박현태가 한 장의 서류를 함께 살펴보는 모습이 담겼다. 중앙에 자리한 박민영은 단발머리에 환한 미소를 지으며 시선을 끌었다. 양옆에 선 육성재와 고수는 그가 들고 있는 서류에 집중하고 있다. 각기 다른 성격과 업무 능력을 갖춘 이들이 극 중 어떤 관계를 형성하고, 직장에서 어떻게 협력해 나갈지 관심이 모인다.'나인 투 식스'는 오는 25일 오후 9시 첫 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr