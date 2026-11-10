배우 김범이 일본 여행 중 의문의 여성과 함께 있는 듯한 영상을 공개해 관심을 끌었다. / 사진=김범 SNS 캡처

배우 김범이 일본 여행 중 의문의 여성과 함께 있는 듯한 영상을 공개해 관심을 끌었다. / 사진=김범 SNS 캡처

배우 김범이 일본 여행 중 의문의 여성과 함께 있는 듯한 영상을 공개해 관심을 끌었다. 초밥을 먹던 그의 얼굴에 누군가 손을 뻗으며 장난을 치는 모습이 포착된 가운데, 여성으로 추정되는 정체에 궁금증이 쏠리고 있다.최근 김범은 자신의 SNS에 "짱맛(있음)"이라는 글과 함께 일본 여행 중 촬영한 영상을 게재했다. 영상에는 현지 초밥집을 방문해 식사를 즐기는 김범의 모습이 담겼다. 그는 자신의 얼굴과 식당 내부를 동시에 촬영할 수 있는 카메라 기능을 활용해 식사 장면을 기록했다.김범이 초밥을 먹던 중 빨간색 니트를 입은 여성의 손이 화면에 등장해 눈길을 끌었다. 해당 여성은 김범의 턱과 볼 쪽으로 손을 뻗으며 장난을 쳤다. 김범은 잠시 당황한 듯한 반응을 보였지만 이내 상대방을 바라보며 고개를 끄덕였다. 여성의 얼굴은 공개되지 않아 그의 정체는 확인되지 않았다.김범은 앞서 일본 여행 중 머물렀던 숙소와 바다에서 시간을 보내는 모습도 공개했다. 바다가 내려다보이는 숙소에서 셀카를 촬영하는가 하면, 수영장에서 휴식을 취하며 여유로운 일상을 보냈다. 그가 묵은 숙소는 1박에 약 250만원에 달하는 고급 풀빌라로 알려졌다.바다 수영에 나선 모습도 눈길을 끌었다. 김범은 예상보다 높은 파도에 눈을 질끈 감는가 하면, 직접 물속으로 들어가 물고기들이 헤엄치는 장면을 촬영했다. 또한 현지 마트에서 구매한 새우를 들어 보이며 "3000원도 안 하는 마트 새우"라는 글을 남기기도 했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr